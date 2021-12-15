В Украине взлетели цены на подержанные автомобили: в чем причина

В Украине выросли цены на подержанные автомобили / autoconsulting.com.ua

В первой половине 2022 года в нашей стране ожидается существенное повышение стоимости подержанных автомобилей, пишет организация Авто Евро сила, ссылаясь на прогноз Института исследований авторынка.

Сейчас цены на подержанные авто растут в Европе, США, Корее и Китае. Это происходит из-за спроса на них ввиду недостатка новых машин. При этом ситуация на рынке Украины сейчас стабильная.

Эксперты выделяют несколько причин этой стабильности:

на рынок попало много бывших "евроблях", льготный период растаможки которых недавно завершился;

большую половину рынка подержанных авто в нашей стране формируют недорогие авто (до $10 тысяч), младшие машины, цены на которые как раз в Европе выросли, в Украину почти не везут;

запас импортируемых машин в стране еще есть, их продают по старым ценам, потому что за них не будут платить больше.

В следующем году ситуация с ценами в Украине изменится - они будут постепенно расти.

"Экс-евробляхи продадутся, запасы ранее ввозимых машин уменьшатся. Поэтому цены на подержанные авто в Украине, по словам аналитиков, таки подрастут примерно на 15-20% в течение первых 6 месяцев, но все будет постепенно", - говорится в сообщении.

Ранее Главред писал о том, что в Украине стало дешевле заправлять машину. Цены на топливо снижались почти в течение двух недель и наконец стабилизировались. Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине по состоянию на 13 декабря текущего года стабилизировались.

То есть, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились.

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