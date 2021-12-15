УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В Украине взлетели цены на подержанные автомобили: в чем причина

15 декабря 2021, 23:22
Прослушать новость
Остановить

Сейчас цены на подержанные авто растут в Европе, США, Корее и Китае. Это происходит из-за спроса на них ввиду недостатка новых машин.

иномарка, автомобиль
В Украине выросли цены на подержанные автомобили / autoconsulting.com.ua

В первой половине 2022 года в нашей стране ожидается существенное повышение стоимости подержанных автомобилей, пишет организация Авто Евро сила, ссылаясь на прогноз Института исследований авторынка.

Сейчас цены на подержанные авто растут в Европе, США, Корее и Китае. Это происходит из-за спроса на них ввиду недостатка новых машин. При этом ситуация на рынке Украины сейчас стабильная.

Эксперты выделяют несколько причин этой стабильности:

  • на рынок попало много бывших "евроблях", льготный период растаможки которых недавно завершился;
  • большую половину рынка подержанных авто в нашей стране формируют недорогие авто (до $10 тысяч), младшие машины, цены на которые как раз в Европе выросли, в Украину почти не везут;
  • запас импортируемых машин в стране еще есть, их продают по старым ценам, потому что за них не будут платить больше.

В следующем году ситуация с ценами в Украине изменится - они будут постепенно расти.

"Экс-евробляхи продадутся, запасы ранее ввозимых машин уменьшатся. Поэтому цены на подержанные авто в Украине, по словам аналитиков, таки подрастут примерно на 15-20% в течение первых 6 месяцев, но все будет постепенно", - говорится в сообщении.

Ранее Главред писал о том, что в Украине стало дешевле заправлять машину. Цены на топливо снижались почти в течение двух недель и наконец стабилизировались. Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине по состоянию на 13 декабря текущего года стабилизировались.

То есть, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились.

Читайте также:

viber
евробляхи новости Украины автомобили
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Деньги потекут рекой: какие 5 ароматов должны быть в каждом домеДеньги потекут рекой: какие 5 ароматов должны быть в каждом доме Как встречать 2022 год: астролог рассказал, что нужно и чего нельзя делать в новогоднюю ночьКак встречать 2022 год: астролог рассказал, что нужно и чего нельзя делать в новогоднюю ночь Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковГороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, Раков Внучка Софии Ротару с женихом-миллионером показала трогательные кадры со свадьбыВнучка Софии Ротару с женихом-миллионером показала трогательные кадры со свадьбы Ретроградная Венера 2021: астролог рассказала, чего ждать всем знакам зодиакаРетроградная Венера 2021: астролог рассказала, чего ждать всем знакам зодиака
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
23:22

В Украине взлетели цены на подержанные автомобили: в чем причина

22:52

"Уже губки посинели": под Черкассами умерла малышка, пока пьяная мать отсыпалась

22:44

Жена футболиста Шахтера показала аппетитные формы в бикини

22:18

Сенат США выделил Украине 300 млн долларов на оборонуВидео

22:13

Комаровский поведал, с какого возраста ребенок должен чистить зубы

Реклама
21:38

Итоги поездки в Брюссель: Зеленский рассказал о договоренностях с Германией и ФранциейВидео

21:08

Кулеба указал на главный результат переговоров Зеленского с Макроном и ШольцомВидео

21:02

Астафьева в халате на голое тело позволила рассмотреть набухшие выпуклости

20:59

В Запорожье маме "запретили" приводить ребенка в школу из-за "долгов"Видео

20:37

Гороскоп на 2022 год для Льва: звездный час, приятные перемены и настоящее счастьеВидео

20:18

"Будет иметь то, что заслужил": мать подростка, устроившего ДТП в Луцке не хочет нанимать адвокатовВидео

20:06

Врач уточнил симптомы нового штамма коронавируса Омикрон

20:05

Какие игрушки нельзя вешать на новогоднюю елку: привлекут беду и нищетуВидео

19:49

Зеленский, Шольц и Макрон договорились по решению конфликта на Донбассе и обратились к РоссииВидео

19:33

Пьяный рекорд: копы отановили водителя со смертельной дозой алкоголя

19:30

Блицкриг Банковой в Киеве забуксовал. Опятьмнение

19:24

В Донецкой области трагически погиб депутат на глазах у семилетнего сына

19:06

На Буковине мужчина зарубил свою жену топором и задушил 1,5-месячную дочьВидео

18:59

"Вам врут": Георгий Лепс резко высказался о слухах про свою госпитализацю

18:52

Кто взорвал Успенский собор Киево-Печерской лавры - в фильме Таємничі манускрипти от 1+1 раскроют правду

Реклама
18:48

Сын увидел, что в гробу не его отец: в морге на Запорожье перепутали покойников

18:43

Достаток, солидный заработок и благополучие: какие цвета помогут привлечь деньги в год Тигра

18:35

Курс Украины в НАТО, агрессия РФ и безопасность: Зеленский провел переговоры с Шольцем и МакрономВидео

18:28

Археологи раскопали древнейшее захоронение младенца в Европе

18:28

В Украине рухнули цены на бензин и дизтопливоВидео

18:24

Летел с 12 метров: в Житомирской области новогодняя елка сломалась пополам с человеком на верхушкеВидео

18:14

55-летняя Ольга Сумская хвастнула роскошными формами в одном боди и кожаном плаще

17:31

Звезда Сватов Анна Кошмал в образе роковой женщины примерила пиджак на голое тело

17:31

Гороскоп на 2022 год для Раков: радикальные решения, отдых за границей и исполнение желанийВидео

17:19

В Черкассах на 11 лет посадили в тюрьму несовершеннолетнего за зверское избиение мужчиныВидео

16:57

В Еврокомиссии рассказали, когда штамм "Омикрон" будет доминировать в ЕвропеВидео

16:51

Новые правила въезда в Польшу с 15 декабря: какие изменения ждут украинцевВидео

16:19

"Думал, что разыгрывают": житель Мукачево выиграл внедорожник за прививку против COVID-19Видео

15:57

Григорию Лепсу понадобилась срочная медицинская помощь - подозревают гипертонический криз или сильное алкогольное отравление

15:44

"Просто выставили за дверь": родители 4-летней Каролины рассказали детали ее "побега" из детсада

15:42

Сбил на переходе и 20 метров вез тело на капоте: под Одессой произошло смертельное ДТПВидео

15:25

Удар по банкам РФ и остановка СП-2: в ЕС не верят угрозам Путина и тормозят санкции – BloombergВидео

15:22

Мининфраструктуры объявило о старте масштабного ремонта трассы Киев – Одесса в Черкасской области

15:21

Как быстро похудеть к Новому году: что нужно есть, чтобы надолго сбросить вес

15:10

Американская "Барби" с грудью 34-го размера решила "сделать" огромные бразильские ягодицы

Реклама
14:46

"Я в команде Путина работал": в Украину не пустили непризнанного "героя России"Видео

14:33

"Не нравится – не приходи": владелец известного столичного ресторана обматерил посетительницуВидео

14:27

Рада переименовала город Владимир-Волынский: в РФ протестуют

14:07

Успех в деньгах и карьере: топ-5 знаков, для кого Новый год 2022 будет самым счастливымВидео

13:57

Карантин в Украине продлили до 31 марта: Шмыгаль сделал заявление по маскам и COVID-сертификатамВидео

13:28

"Я что, не имею права?": полтавчанка уже 20 лет стаскивает к своему дому мусорВидео

13:15

В России "Сбербанк" требует от киевлянки заплатить миллион долгов ее покойного отца

12:53

Марина Хлебникова впервые после пожара лично обратилась к поклонникам

12:52

"Ковидная тысяча" от мошенников: в Украине сделали клон сайта Минздрава и воруют деньги с картыВидео

12:51

200 работодателей отказали в работе: в Киеве тестировщица ПО пострадала из-за возрастаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять