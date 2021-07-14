В Украине на целых 54 гривны выросла средняя пенсия

Пенсии в Украине выросли / УНИАН

В Украине с 1 июля увеличили прожиточный минимум, а соответственно и повысили размер пенсий населению.

Как рассказали в Пенсионном фонде, за II квартал пенсии выросли на 54 гривны.

По состоянию на 1 июля 2021 года средний размер пенсии составлял 3 778,78 гривны.

"За период со II квартал (апрель – июнь) средняя пенсия в Украине выросла на 54,13 гривны, или на 1,45%. По состоянию на конец I квартала (январь – май) средняя пенсия составляла 3 724,65 гривны", - говорится в сообщении.

Пенсии в Украине по состоянию на июль 2021 года

более 10 тысяч гривен получает 3,9% пенсионеров (средняя пенсия в этой категории – 14 026 гривны);

от 5 тысяч до 10 тысяч гривен – 13,5% пенсионеров (средняя – 6740 гривен);

от 4 тысяч до 5 тысяч гривен – 9,3% пенсионеров (средняя – 4450 гривен);

от 3 тысяч до 4 тысяч - 19,4% пенсионеров (средняя – 3441 гривну);

от 2 тысяч до 3 тысяч гривен – 38,3% пенсионеров (средняя – 2478 гривен);

до 2 тысяч гривен – 15,6% пенсионеров (средняя – 1840 гривен).

По состоянию на 1 июля 2021 года в Украине насчитывалось 10,9 миллиона пенсионеров. 1 апреля их количество составляло более 11 миллионов, что на около 84, 71 человек меньше.

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Стоит отметить, что с 1 июля выросли прожиточный минимум, который непосредственно влияет на социальные и трудовые выплаты.

Как ранее обещала министр социальной политики Марина Лазебная, что минимальная пенсия в Украине может составить 3,5 тысячи гривен уже с марта 2022 года.

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Прожиточный минимум в Украине – о чем сообщалось ранее:

Руководство Министерства социальной политики разработало дорожную карту увеличения прожиточного минимума для украинцев.

В 2022 году Минсоцполитики желает поднять уровень прожиточного минимума на 14%, в 2023 году – на 15%, а в 2024 – на 25%.