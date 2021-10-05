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В Украине в тестовом режиме запускают 5G: все, что известно, и точное место

5 октября 2021, 22:41
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Запуск технологии 5G на территории Украины в тестовом режиме запланирован на конец этого месяца.

5G
В Украине появится первая вышка 5G / Gferra.ru

Huawei и Vodafone Ukraine официально протестируют в Украине технологию 5G в конце октября. Соответствующее заявление было озвучено представителями компании Huawei во время презентации Huawei Road Show 2021.

"Мы уже получили разрешение от регулятора - Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации. Запуск запланирован на конец этого месяца", - заявили в компании.

Читайте такжеНа Хмельнитчине разъяренные крестьяне пытались собственноручно снести вышку мобильной связиТакже представители Huawei подчеркнули, что сегодня "украинские мобильные операторы пока не видят возможностей монетизации 5G-технологии". Также по их мнению, самая перспективная отрасль для внедрения 5G в Украине - это агросфера.

"Для операторов закупить оборудование не проблема. Но как потом вернуть эти деньги, они пока не понимают", - констатируют в Huawei.

Где будет "первая вышка" 5G в Украине

Как пишет dev.ua, тестовый запуск 5G состоится на территории инновационного парка UNIT. City в Киеве (рядом со станцией метро Дорогожичи). Доступ получат IT-компании, резиденты UNIT.City. Будут работать только специальные сим-карты и совместимые с 5G терминалы. Полоса радиочастот передачи / приема базовой станции - 3700-3800 МГц (TDD) Ширина канала - 100 МГц.

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UNIT.City-первый в Украине инновационный парк, открытый в Киеве в 2017 году на территории бывшего Киевского мотозавода. По состоянию на 2020 год в инновационном парке насчитывается 108 компаний-резидентов. Среди них четыре лаборатории, три бизнес-кампуса и коворкинг, восемь акселераторов три инвестиционных фонда для поддержки и развития украинских стартапов.

Теория заговора о 5G как источнике коронавируса

В 2020 году по всему миру получила распространение теория заговора о том, что якобы излучения радиооборудования, работающего по стандарту 5G, способствует распространению вируса SARS-CoV-2 и является причиной пандемии коронавирусной болезни. По состоянию на начало апреля 2020 года в Великобритании было зарегистрировано около 30 актов вандализма против сотовых башен и несколько попыток поджога, причем жгли башни и 3G, пишет Википедия.

7 апреля 2020 года на сайте президента Украины была зарегистрирована электронная петиция с требованием "запретить внедрение 5G из-за крайне негативного его влияния на здоровье". Петиция набрала 25638 голосов из 25000 необходимых для ее рассмотрения. 20 июля в Офисе президента Украины отклонили требования, и президент поблагодарил подписантов "за активную гражданскую позицию", но отметил, что 5G не несет вреда здоровью, если придерживаться требований по уровню электромагнитного излучения.

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