В Украине в сентябре более 97 % госпитализированных с COVID-19 были невакцинированными

Ситуация с коронавирусом в Украине / УНИАН

В Украине из всех госпитализированных из-за COVID-19 в течение сентября 97,1% были невакцинированны.

Как рассказали в Центре общественного здоровья, речь идет о гражданах, которые не прошли полный курс вакцинации, то есть не получили две дозы препарата.

В целом, среди украинцев, которым диагностировали коронавирусную болезнь в этот период, 95,7% не были полностью вакцинированы.

"82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине — люди в возрасте от 60 лет. То есть восемь из 10 человек, которые умирают от COVID-19 — это люди пожилого возраста", — отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 541 257 человек, из них 2 290 427 выздоровели, летальных случаев — 58 493.

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В Украине сделали уже более 13,6 млн прививок от коронавируса, более чем 6 млн человек получили две дозы.

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Напомним, в Украине до конца года действует адаптивный карантин. С 23 сентября все регионы перешли в желтую зону карантина.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 344 человек, из них детей - 1149, медработников - 122. При этом в больницы госпитализированы 3712 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 9 октября в Украине умерли 162 человека, 2581 человек поборол болезнь.