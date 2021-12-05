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В Украине ужесточают карантин с 6 декабря: новые правила

5 декабря 2021, 11:26

Какие правила будут действовать с понедельника в Украине.

карантин,скорая
Карантин в Украине / УНИАН

В Украине с 6 декабря будут действовать новые правила карантина. Минздрав вводит 30-дневный срок действенности желтых COVID-сертификатов.

"С 6 декабря, то есть с понедельника, в Украине начнут действовать новые правила карантина, которые правительство приняло на прошлой неделе. Коснутся они, в первую очередь, невакцинированных украинцев", - отметила заместитель министра здравоохранения Украины по цифровому развитию Мария Карчевич.

Посещать общественные учреждения в "желтом" уровне эпиднебезопасности смогут только те, у кого:

  • есть одна дозу прививки против COVID-19,
  • желтый COVID-сертификат,
  • или справка формы о63-О.

Эта же норма будет распространяться и на сотрудников общественных заведений. Для обслуживания посетителей и клиентов, работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.

Работа ресторанов и кафе

Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.

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Ограничения в "красной" зоне

Для работы и посещения общественных учреждений в "красной" зоне подойдет только документ о получении полного курса вакцинации, отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Кроме того, с понедельника также будет уменьшен срок действия желтых COVID-сертификатов: с 120 дней, как это сейчас, до 30 дней.

"Мы наблюдаем появление тенденции, когда люди, получив первую дозу, не обратились вовремя за второй. Это значит, что человек не имеет эффективной защиты от болезни и ее последствий. С 6 декабря все граждане, у которых со дня получения первой дозы вакцины истечет этот срок в 30 дней - использовать желтый COVID-сертификат не смогут. Он будет невалидны", – объяснила заместитель министра.

Как будут шрафовать

Наличие сертификата проверяется работниками заведения. Они должны считывать своим смартфоном QR-код COVID-сертификатов с помощью приложения "Дія".

Без считывания сертификата документ считается непредоставленным и непроверенным, а в случае отсутствия у посетителей или сотрудников нужных "ковидных" документов, владельцу заведения грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Невакцинирован - отстранен от работы

Напомним, в Украине с 9 декабря этого года вступает в силу приказ Минздрава о расширении перечня организаций, сотрудники которых должны обязательно привиться против коронавирусной инфекции.

Согласно документу, кроме педагогов и работников центральных и местных органов власти, обязательной вакцинации на период действия карантина подлежат сотрудники:

  • предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
  • предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Полная вакцинация может состоять из одной дозы однодозной вакцины Janssen и двух доз двухдозной вакцины:

  • Comirnaty/Pfizer,
  • AstraZeneca/Covishield,
  • Spikevax/Moderna,
  • CoronoVac.

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