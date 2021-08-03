В Украине с 1 сентября изменят тарифы на электроэнергию

Тарифы на свет с 1 сентября / kievvlast.com.ua

На прошлой неделе Кабмин в третий раз перенес дату вступления в силу нового режима ПСО (специального льготного режима – положения о спецобязательствах) до 1 сентября. Это произошло несмотря на заверения, что новая схема расчетов не должна увеличить стоимость электроэнергии для большинства потребителей.

Как пишет UBR, единственный способ стабилизировать ситуацию на энергорынке, это повышение стоимости электроэнергии для населения, считают эксперты. Сегодня цена на электричество для населения составляет 1,68 грн за киловатт-час.

Ранее в правительстве рассматривалось два дифференцированных варианта изменения этой ставки в рамках новой модели ПСО:

В первом из них для домохозяйств, которые расходовали меньше 100 кВт-ч, тариф хотели снизить до 1-1,2 кВт-ч.

Для потребляющих 100-500 кВт-ч, тариф должен быть установлен на уровне 2,4 грн/кВт-ч.

Сверх 500 кВт-ч расхода электроэнергии предлагалось начислять по ставке 3,5 грн/кВт-ч.

Во втором варианте нового ПСО помимо указанных появлялась еще одна группа потребителей – тех, кто расходует от 100 до 200 кВт-ч. Для этой категории стоимость электроэнергии осталась бы прежней - 1,68 грн/кВт-ч.

Для домохозяйств, которые потребляют как минимум 500 кВт-ч и выше, стоимость электроэнергии должна будет вырасти наиболее значительно – с 840 грн до 1750 грн (больше на 108%).

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Таких потребителей, всего 15-20% от всех в Украине. По данным поставщика электроэнергии Yasno, среднее киевское домохозяйство попадает именно под последнюю категорию, потребляя 190 кВт-ч в месяц.

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Напомним, ранее Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.

В Минэнергетики объяснили, почему нужно срочно вдвое повышать тарифы на свет.

В Украине также отменили ряд льгот на электроэнергию. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.