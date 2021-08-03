УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В Украине с 1 сентября изменят тарифы на электроэнергию

3 августа 2021, 20:27
Прослушать новость
Остановить

Для домохозяйств, которые потребляют как минимум 500 кВт-ч и выше, стоимость электроэнергии должна будет вырасти наиболее значительно.

коммуналка, ЖКХ, ЖКУ, платежка
Тарифы на свет с 1 сентября / kievvlast.com.ua

На прошлой неделе Кабмин в третий раз перенес дату вступления в силу нового режима ПСО (специального льготного режима – положения о спецобязательствах) до 1 сентября. Это произошло несмотря на заверения, что новая схема расчетов не должна увеличить стоимость электроэнергии для большинства потребителей.

Как пишет UBR, единственный способ стабилизировать ситуацию на энергорынке, это повышение стоимости электроэнергии для населения, считают эксперты. Сегодня цена на электричество для населения составляет 1,68 грн за киловатт-час.

Ранее в правительстве рассматривалось два дифференцированных варианта изменения этой ставки в рамках новой модели ПСО:

  • В первом из них для домохозяйств, которые расходовали меньше 100 кВт-ч, тариф хотели снизить до 1-1,2 кВт-ч.
  • Для потребляющих 100-500 кВт-ч, тариф должен быть установлен на уровне 2,4 грн/кВт-ч.
  • Сверх 500 кВт-ч расхода электроэнергии предлагалось начислять по ставке 3,5 грн/кВт-ч.

Во втором варианте нового ПСО помимо указанных появлялась еще одна группа потребителей – тех, кто расходует от 100 до 200 кВт-ч. Для этой категории стоимость электроэнергии осталась бы прежней - 1,68 грн/кВт-ч.

Для домохозяйств, которые потребляют как минимум 500 кВт-ч и выше, стоимость электроэнергии должна будет вырасти наиболее значительно – с 840 грн до 1750 грн (больше на 108%).

Реклама

Таких потребителей, всего 15-20% от всех в Украине. По данным поставщика электроэнергии Yasno, среднее киевское домохозяйство попадает именно под последнюю категорию, потребляя 190 кВт-ч в месяц.

Читайте такжеВ Кабмине придумали, как снизить тарифы на свет для населения

Напомним, ранее Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.

В Минэнергетики объяснили, почему нужно срочно вдвое повышать тарифы на свет.

В Украине также отменили ряд льгот на электроэнергию. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

тарифы на электроэнергию тарифы на свет
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Катерина Павленко публично рассказала правду про песню Gо-A и ManeskinКатерина Павленко публично рассказала правду про песню Gо-A и Maneskin "Рот закрыла - сижу": Полякова откровенно рассказала о своих экстравагантных выходках"Рот закрыла - сижу": Полякова откровенно рассказала о своих экстравагантных выходках Комаровский назвал оптимальную температуру для кондиционера в жаруКомаровский назвал оптимальную температуру для кондиционера в жару Представительница раскрыла реальную ситуацию со здоровьем МакSимПредставительница раскрыла реальную ситуацию со здоровьем МакSим День подруги 2021: теплые поздравления, милые картинки и открыткиДень подруги 2021: теплые поздравления, милые картинки и открытки

Последние новости

20:45

"Это нас убивает": Комаровский резко высказался о "языковых нормах"

20:27

В Украине с 1 сентября изменят тарифы на электроэнергию Видео

19:50

"Каждый третий умрет": Комаровский назвал проблему украинцев от смертельного заболевания Видео

19:44

В Одессе посреди бела дня из пулемета застрелили мужчину

19:35

А потом ему на смену придет Коленька, которому папа свернул мозги мнение

Реклама
19:25

Приметы на 4 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

19:10

Синоптики пояснили, как влияют пожары в Турции на погоду в Украине

18:58

Как понять, что у меня здоровый мозг: три главных характеристики Видео

18:33

Убийство девочки под Харьковом: всплыл неожиданный нюанс о состоянии 13-летнего подозреваемого Видео

18:26

В Кабмине придумали, как снизить тарифы на свет для населения Видео

18:09

Really Building объявила о завершении одного из старейших долгостроев Киева (видео) Видео новости компании

17:56

Значение имени Кристина: характер, счастливый день, совместимость с другими именами

17:47

Менеджер МакSим опровергла слухи о состоянии певицы

17:29

Киркорову запретили въезд в Украину на три года - СМИ Видео

17:22

Метинвест мотивирует сотрудников компании вакцинироваться от коронавируса дополнительными выходными

17:03

Зеленский взял на личный контроль расследование убийства Виталия Шишова Видео

16:53

После решения СНБО по "УЗ" возможна перезагрузка всех набсоветов в госкомпаниях - СМИ

16:49

Средним пальцем помахал и багаж с собой забрал: в Польше пилот не пустил на самолет 30 пассажиров

16:45

Ярмак руководит "Украэрорухом" незаконно - Счетная палата

16:42

Появились первый кадр и дата выхода сериала Властелин колец от Amazon

Реклама
16:33

Как предотвратить неизлечимые заболевания: какие обследования и в каком возрасте необходимо пройти каждому Видео

16:30

"Затишье перед бурей": инфекционист назвал сроки, когда в Украине вспыхнет новая волна COVID-19 Видео

15:59

Самый полезный и вкусный в мире завтрак: три рецепта смузи Видео

15:50

Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударом

15:47

Российский след: почему к гибели Шишова может быть причастна РФ мнение

15:18

День Марии Магдалины 2021: дата и традиции праздника

15:17

Украинка Черкасова завоевала бронзу Олимпиады-2020 в вольной борьбе Видео

15:15

Завезли из России: штамм COVID-19 "Дельта" невероятно быстро буйствует в Китае

15:01

Удаление зубов мудрости может неожиданно "прокачать" одну приятную способность организма Видео

14:53

Почти голая Кайли Дженнер обмазала грудь золотой краской и произвела фурор

14:49

Смерть главы Белорусского дома в Украине: в полиции назвали главные версии Видео

14:25

Как жить дольше: эта простая и бесплатная ежедневная привычка увеличивает продолжительность жизни Видео

14:12

Убийство 6-летней девочки под Харьковом: 13-летний подросток был пьян Видео

14:00

Патрульный совершил ДТП на Хмельнитчине: погибла семья с маленьким ребенком Видео

13:56

Суду сорвало крышу: мощный ветер в Первомайске снес часть кровли здания инстанции и разнес документы Видео

13:38

В Минфине заявили об эффективности программы президента "Доступные кредиты 5-7-9%"

13:37

Дима Монатик впервые объяснил разрыв с певицами Lida Lee и Nino Basilaya

13:36

На 8-м году войны Укрзализныця выплатила Сбербанку России $131 млн – СМИ

13:35

Украинцев поманили выплатами на детей до 150 тысяч: в чем суть реформы

13:31

Атака мощного циклона: украинцев предупредили о грозовых ливнях и шквалах с градом Видео

Реклама
13:20

Ученые узнали, у каких родителей маленькие дети спят дольше Видео

13:09

Фронтмен Kadnay идет на Танці з зірками 2021

12:51

Раз плюнуть: в Запорожье торговка на рынке заплевывала овощи Видео

12:49

Paramount нанял новых сценаристов для перезапуска Черепашек-ниндзя

12:44

Дичь в Запорожье: стая собак насмерть загрызла женщину прямо на улице

12:39

"Это моя земля – она никогда не будет русской": Зеленский пообещал возврат Крыма в Украину Видео

12:29

Пара была бесплодной, пока не перестала есть один продукт: впечатляющая история Видео

12:22

"Мамасита": девушка Андрея Богдана вызывающе изогнулась в откровенном наряде

12:03

Укрзализныця начала активную фазу "Большой стройки" на границе с ЕС

11:50

"Гомики из Москвы понаехали": крымчанин жестко послал непрошеного гостя из РФ Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять