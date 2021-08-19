В Украине резко взлетели цены на продукты: что подорожало больше всего

Некоторые виды мясной продукции добавили в цене почти 20%.
Цены на мясо в Украине повысились за полгода в магазинах и на рынках. Такое подорожание объясняют ростом расходов на производство, а также потребительской инфляцией.
Как свидетельствуют новые данные Госстата, некоторые виды мясной продукции добавили в цене почти 20%, в то время как другие подорожали незначительно - приблизительно на 4%.
В анализе речь идет о периоде времени с декабря 2020-го на июль нынешнего года.
На что изменились цены:
- если в конце прошлого года куриное филе в среднем стоило 91,71 гривны за килограмм, то в июле его уже продавали по цене 109,7 гривен, то есть подорожание составило 19,6%.
- за говядину в среднем полгода назад покупатели платили 144,82 гривны за кило, теперь же - 162,45 гривны. Таким образом, цена увеличилась на 12,2%.
- в магазинах свинину продавали в декабре 2020 года по цене 115,86 гривны за килограмм, а в июле нынешнего года стоимость составила 120,67 гривен. Так, подорожание вышло только 4,2%.
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Как сообщал Главред, в Украине в ближайшее время стоит ожидать роста цен на молоко. Как заявил советник ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Владимир Лапа, рост цен может произойти уже осенью этого года.
Тем временем в Госстате сообщили, что инфляция в нашей стране в годовом измерении возросла в июле до 10,2%, что стало максимум с 2018 года. По сравнению с июнем цены выросли всего на 0,1%. А с начала года рост цен составил 6,5%.