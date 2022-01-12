В Украине разрабатывают дронов-камикадзе / скрин видео

Конструкторское бюро Южное разрабатывает барражирующие боеприпасы для беспилотников, заявили на видеопрезентации бюро в среду, 12 января.

Дроны-камидкадзе будут применять современные схемы боевого использования. Их будут применять для поражения широкого диапазона различных целей.

При этом такие дроны можно будет запускать с различных авиационных пилотируемых, а также и беспилотных платформ.

Планируется, что испытания дронов начнутся уже этой весной.

Применение Украиной БПЛА Bayraktar на Донбассе

Украинский волонтер Роман Доник 26 октября сообщил о том, что ВСУ применили турецкий беспилотник Bayraktar на Донбассе. Войска ответили на действия российских гибридных войск "ДНР", которые обстреляли позиции ООС в направлении Гранитного. Была уничтожена вражеская пушка.

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В штабе Операции объединенных сил подтвердили факт применения беспилотного летательного аппарата Bayraktar на Донбассе. Украинские военные заявили, что российские боевики из гаубиц Д-30 обстреляли позиции ВСУ в районе Гранитного. Ранения получили два украинских военных, один из них погиб. По приказу главнокомандующего войск Валерия Залужного в ситуации был задействован беспилотник Bayraktar.

Франция и Германия сделали заявление об обеспокоенности событиями на Донбассе в связи с усилением интенсивности боевых действий, а также использованием ВСУ беспилотника Bayraktar. Они призвали стороны конфликта к стабилизации ситуации и сказали, что работа по урегулированию конфронтации в рамках нормандского формата продолжается.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сказал, что беспилотные летательные аппараты Bayraktar размещены не только на Донбассе, но и в северных и южных регионах страны. Украина готова применять БПЛА в любое время суток и в боевых условиях.

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