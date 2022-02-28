В Украине пройдет экстренное присоединение к энергосистеме ЕС

В Брюсселе дали согласие на экстренное присоединение Украины к энергосистеме ЕС / фото: tsn.ua

Кадри Симсон, европейский комиссар по энергетическим вопросам, 28 февраля в Брюсселе на пресс-конференции по окончании заседания Европейского совета по энергетическим вопросам, сообщила, что они готовы начать экстренное присоединение Украины к энергосистеме ЕС.

"Наш совместный с украинской стороной долгосрочный приоритет — это синхронизация украинской энергосистемы с европейской вместо российской. Увеличить украинскую энергетическую независимость — это стратегическая инициатива", - заявила Симсон.

Она также отметила, что Украина начала тестирование энергосистемы в изолированном режиме (первый шаг к подготовке к будущей синхронизации с ЕС) в тот же день, когда российская армия вторглась в Украину.

Министр энергетики Украины в разговоре с Кадри Симсон ранее заявил, что в нынешних условиях наша страна не будет вновь воссоединяться с российской энергетической системой. Поэтому Украина попросила о чрезвычайно срочной синхронизации с европейской энергетической системой как можно скорее.

"Это технический вызов. Со стороны министров этому была широкая поддержка. Поэтому мы будем продвигаться вперед, чтобы присоединить украинскую систему как можно скорее. ... Я встречалась с ENTSO-E этим утром, они считают, что технически чрезвычайное присоединение возможно. В то время, как Украина продолжает работать в изолированном режиме, сейчас трудно, даже соседним странам предоставить какую-либо помощь. Что касается времени, то это не вопрос часов, это вопрос дней, скорее всего, нескольких недель", - сообщила комиссар.

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