В Украине открыли новое месторождение газа

На Харьковщине открыли новое месторождение газа / УНИАН / Андрей Мариенко

Специалисты Укргаздобычи открыли новое месторождение природного газа в Харьковской области с перспективными ресурсами до 5 млрд кубометров "голубого топлива", сообщает пресс-служба компании.

"Новое Моспановское месторождение находится в Харьковской области. Поисковая скважина, открывшая месторождение, обеспечивает 239 тыс. куб. м газа в сутки. По предварительным оценкам, ресурсы месторождения составляют до 5 млрд куб. м газа", - говорится в сообщении.

Бурение поисковой скважины шло с июня по октябрь 2021 года. Скважина имеет вертикальный профиль и глубину более четырех километров.

В компании добавили, что продолжают вести раскрытие потенциала новых газовых участков.

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"Определены 10 площадей, имеющие самые большие перспективы для наращивания запасов украинского газа. Для них разработана ускоренная программа геологоразведки на ближайшие три года", - отмечает пресс-служба.

Как сообщал Главред, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения в Украине, несмотря на кризисную ситуацию в Европе, не изменится. До мая следующего года украинцы в рамках годовых тарифов будут платить 7,96 грн за один кубический метр газа. Но уже в мае 2022 года цена будет пересмотрена.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения повышаться не будут. Кабмин, Нафтогаз, Ассоциация городов и Конгресс местных и региональных властей подпишут соответствующий меморандум.

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