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В Украине обнаружили опасного комара: какую смертельную болезнь он переносит

Даяна Швец
18 сентября 2024, 11:35
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Через укусы комаров передается вирусное заболевание.
Комар, Нил
В Украине обнаружен опасный тигровый комар / коллаж: Главред фото: pexels, pixabay

Опасный тигровый комар обнаружен в Одесской области. Это, на первый взгляд, маленькое насекомое, является переносчиком лихорадки "Западного Нила". Об этом сообщает Telegram-канал "Доброго вечера мы из Украины".

Болезнь начинается как грипп - с озноба и быстрого повышения температуры тела, сопровождающегося симптомами интоксикации. Это вирусное заболевание, передающееся как раз через укусы комаров. В тяжелых случаях болезнь может привести к лихорадке, воспалению мозговых оболочек и вещества головного мозга, а также вызвать лимфаденопатию и высыпания на коже.

Что такое лихорадка Западного Нила

Лихорадка Западного Нила (также энцефалит Западного Нила, западнонильский энцефалит, "утиная лихорадка") - острая зоонозная арбовирусная болезнь странсмиссивным механизмом передачи инфекции, которая в тяжелых случаях характеризуется лихорадкой, воспалением мозговых оболочек и вещества головного мозга, лимфаденопатией, поражением слизистых оболочек, экзантемой.

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Лихорадку Западного Нила относят к тем болезням, которые проявили способность оказывать серьезное влияние на здоровье населения и могут быстро распространяться в международных масштабах и вошли в перечень событий, которые могут представлять чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения и попадают под регуляцию современными Международными медико-санитарными правилами (ММСП) 2005 года.

Чаще всего болезнь наблюдается в период межсезонья - летом и осенью. Неприятную болячку фиксируют по всему миру, чаще всего в сельских местностях. Этот вирус широко распространен в странах Африки, Азии и Средиземноморья. Единичные случаи регистрации также зафиксированы в Центральной Азии, Закавказье, США, Канаде, Мексике, Центральной Америке, Карибском бассейне и Австралии.

В Украине случаи заболевания встречаются довольно редко, однако за последние годы фиксировались единичные случаи заражения, преимущественно в южных регионах страны, в частности в Одесской и Херсонской областях.

С июля 2024 года в ряде регионов Украины наблюдается рост заболеваемости лихорадкой Западного Нила, однако пока не массовый. Теплый сентябрь способствует распространению особенно тигровых комаров, поэтому в последнее время заболевания фиксируются в Киеве, Киевской, Полтавской, Одесской и Черкасской областях.

Важно обращать внимание на возможные случаи заболевания во время летних месяцев, когда активность комаров самая высокая. Здравоохранение и медицинские учреждения рекомендуют защиту от комаров как основную профилактическую меру.

Заболевания и опасные вирусы

Главред ранее сообщал о том, что в нескольких странах Европы замечена вспышка лихорадки западного Нила, которая в прошлом году убила несколько десятков человек.

О том, что смертоносная лихорадка Западного Нила уже в Украине, сообщили в начале сентября. Медики отмечают, что стоит опасаться насекомых, ведь именно они переносят смертоносный вирус.

К слову, в последнем исследовании говорится о том, что опасные супербактерии "убьют" более 39 млн человек до 2025 года. Эта тенденция отражает быстрое старение населения, в то же время пожилые люди более уязвимы к инфекции.

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