В Украине началась вспышка COVID-19: свыше тысячи заражений за сутки

Коронавирус в Украине / Reuters

В Украине за минувшие сутки, 5 августа, зафиксировано 1081 новых случая коронавируса.

Как сообщает Минздрав, всего инфекцию подтвердили у 2 257 478 человек.

В Украине за сутки: госпитализировали 516 человек; летальных исходов - 16; выздоровели - 478 человек.

За вчера протестовали методом ПЦР - 19 929 человек, методом ИФА - 7546 человек, экспресс-тестами - 15 122 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

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г. Киев (164),

Херсонской (95),

Одесской (92),

Харьковской (83),

Львовской (64) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 257 478 человек;

выздоровели - 2 189 293 лица;

летальных случаев - 53 065.

Вспышка коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:

В СНБО предупредили о том, что показатели заболеваемости COVID-19 в Украине могут возрасти после возвращения людей из отпусков. Причиной является циркуляция штамма Дельта в соседних странах. Уже в сентябре-начале октября ожидается новая вспышка.

Глава комитета здравоохранения Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что власти рассматривают два базовых сценария: оптимистический, при котором вспышка может случиться во второй половине сентября и пессимистический – всплеск заболеваемости коронавирусом может произойти в первой половине августа.