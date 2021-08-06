В Украине началась вспышка COVID-19: свыше тысячи заражений за сутки

В стране снова свыше тысячи заражений COVID-19 за сутки.
В Украине за минувшие сутки, 5 августа, зафиксировано 1081 новых случая коронавируса.
Как сообщает Минздрав, всего инфекцию подтвердили у 2 257 478 человек.
В Украине за сутки: госпитализировали 516 человек; летальных исходов - 16; выздоровели - 478 человек.
За вчера протестовали методом ПЦР - 19 929 человек, методом ИФА - 7546 человек, экспресс-тестами - 15 122 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- г. Киев (164),
- Херсонской (95),
- Одесской (92),
- Харьковской (83),
- Львовской (64) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 257 478 человек;
- выздоровели - 2 189 293 лица;
- летальных случаев - 53 065.
Вспышка коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:
В СНБО предупредили о том, что показатели заболеваемости COVID-19 в Украине могут возрасти после возвращения людей из отпусков. Причиной является циркуляция штамма Дельта в соседних странах. Уже в сентябре-начале октября ожидается новая вспышка.
Глава комитета здравоохранения Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что власти рассматривают два базовых сценария: оптимистический, при котором вспышка может случиться во второй половине сентября и пессимистический – всплеск заболеваемости коронавирусом может произойти в первой половине августа.