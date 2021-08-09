Карантин в Украине продлят еще на два месяца - Ляшко

Карантин в Украине / УНИАН

В Украине хотят продлить действие адаптивного карантина, который завершается в конце августа.

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко адаптивный карантин продлят еще на два месяца, то есть до ноября.

По словам главы Минздрава, ситуация с коронавирусом в Европе вынуждает продлевать его.

"Сегодня в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. Сейчас он действует до конца лета, но предварительно мы проговорили, и с учетом той эпидситуации, которую мы сейчас видим в Европейском регионе, в Украине нужно продлить адаптивный карантин еще на два месяца", — сказал Ляшко, передает УНН.

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Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.

Одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.

По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.