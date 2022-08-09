В Украине может прекратить работу главный производитель детского питания/ ua.depositphotos.com

Сегодня стало известно, что Акционерное Общество "Одесский консервный завод детского питания" столкнулось с угрозой остановки производства.

Причиной прекращения производства может стать направленное Малиновской окружной прокуратурой г. Одессы уголовное производство. На основании поводов, прямо противоречащих Водному кодексу Украины, прокуратура обвиняет предприятие в нарушении правил использования водных ресурсов.

Андрей Жуков, директор Одесского консервного завода детского питания, прокомментировал ситуацию следующим образом:

"Мы уверены, что действия прокуратуры являются незаконными, поскольку наше предприятие получило все необходимые разрешения. Сотрудникам ведомства были предоставлены исчерпывающие разъяснения по всем вопросам. Однако, прокуратура и полиция продолжают оказывать давление на коллектив предприятия следственными действиями в пресловутом стиле 2010 - 2013 годов: бесконечные запросы документов, в том числе таких, к которым у них уже есть доступ (отчеты, декларации, и т. д.), бесконечные допросы сотрудников и руководства, угрозы о будущих неприятностях. Считаем, что эта ситуация неприемлема в правовом государстве, которым является Украина. Недопустимо дестабилизировать работу предприятия, включенного в перечень предприятий для удовлетворения насущных потребностей функционирования государства в условиях военного положения. Мы надеемся на поддержку руководства нашей страны, профессиональных ассоциаций и гражданского общества. Будем принимать все возможные меры для пресечения незаконных действий Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы".

Напомним, что Одесский консервный завод детского питания специализируется на изготовлении соков, растительного молока и детского питания. Своими продуктами под ТМ "Чудо-Чадо" предприятие обеспечивает более 50% потребностей маленьких украинцев во фруктовом пюре, формируя продуктовую безопасность страны.