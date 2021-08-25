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В Украине могут исчезнуть целые города: экологи бьют тревогу

25 августа 2021, 17:14

Если будет продолжаться такая тенденция с погодой, южные области станут непригодными для ведения сельского хозяйства.

Как климат влияет на Украину / ua.depositphotos.com

В Украине из-за изменения климата, резких перепадов температуры, долговременной жары, засухи и лесных пожаров могут исчезнуть целые города. Такой прогноз сделала директор Центра экологического консалтинга и аудита Оксана Волоско-Демкив.

По ее прогнозу, если и в дальнейшем будут уничтожаться зеленые зоны в пользу застройки, то уже через 30 лет в Украине начнут исчезать города.

"Они (города - ред.) станут просто непригодными для жизни, инфраструктура не будет выдерживать, а люди будут пытаться оттуда уехать, в основном из-за дефицита и качества воды. Бесконтрольное пробивания артезианских скважин – огромная проблема, и уже есть признаки перекрестного загрязнения водоносных горизонтов", – пояснила эколог, передают Факты ICTV.

Как сообщается, также может быть перемещение большого количества людей с юга на север – так называемые климатические мигранты, которые бегут от опустынивания и засух.

По ее словам, если будет продолжаться такая тенденция с погодой, южные области станут непригодными для ведения сельского хозяйства из-за отсутствия воды.

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По худшему варианту, страдать Украина и от пожаров, после которых необходимо длительное восстановление.

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Как ранее сообщал Главред, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

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погода климат Украина
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