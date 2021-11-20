В Украине к Новому году взлетят цены на многие продукты: что подорожает

К новому году подорожают продукты / УНИАН

К Новому году в нашей стране на 5-15% поднимутся цены на популярные продукты для праздничного застолья.

Цены возрастут на следующие продукты:

мясо

майонез

яйца

овощи

фрукты

Более резкий скачок цен возможен, если будет сильный ажиотаж, который создаст кратковременный искусственный дефицит этих товаров.

Такой прогноз озвучил аудитор, глава союза Центр экономической интеграции и социального партнерства Михаил Крапивко, пишет Информ-UA. Он уточнил, что такой рост традиционный для Украины и происходит каждый год.

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"Это обосновано экономическим принципом. Перед любыми праздниками есть повышенный спрос на определенные товары, продукты питания. А когда спрос увеличивается, появляется возможность увеличить стоимость, так как экономика информационногенная, и любая информация о повышенном спросе всегда порождает рост цены", – рассказал Крапивко.

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Эксперт уточнил, что цены вырастут не на многие товары, а только на те продукты, которые популярны на праздники. После новогодних праздников цена снизится, но не значительно, считает он.

При этом обычная продуктовая инфляция и без того того составляет около 5% каждый месяц. А за год продуктовая корзинка подорожала уже на треть, подсчитал эксперт.

Ранее Главред писал о том, что цена на молоко для украинцев в скором времени заметно увеличится ‒ из-за повышения уровня себестоимости такого продукта.

По прогнозам экспертов, подорожания стоит ожидать уже к Новому году. Дело в том, что цена на энергоносители выросла втрое. Из-за этого в магазинах за неполный литр молока продавцы просят 30 гривен, за 350 граммов кисломолочного сыра ‒ 50 гривен.

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