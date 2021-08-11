В Украине изменили тарифы на электроэнергию для населения

Тарифы на электроэнергию снизили / УНИАН

Тарифы на электроэнергию в Украине для тех, кто потребляет до 250 кВт*час в месяц, снизят до 1,44 грн. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, для остальных цена останется на уровне 1,68 грн за кВт*час.

"Решение разработано при поддержке президента Владимира Зеленского и вступит в силу с 1 октября 2021-го", – сказал премьер.

Население потребляет лишь 30% выработанного тока. Все остальное идет на промышленность, в том числе и на коммунальные предприятия.

Однако ранее низкие цены на ток для частных потребителей компенсировались высокими ценами для промышленности.

Сегодня цена на электричество для населения составляет 1,68 грн за киловатт-час.

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Ранее в правительстве рассматривалось два дифференцированных варианта изменения этой ставки в рамках новой модели ПСО:

В первом из них для домохозяйств, которые расходовали меньше 100 кВт-ч, тариф хотели снизить до 1-1,2 кВт-ч.

Для потребляющих 100-500 кВт-ч, тариф должен быть установлен на уровне 2,4 грн/кВт-ч.

Сверх 500 кВт-ч расхода электроэнергии предлагалось начислять по ставке 3,5 грн/кВт-ч.

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Напомним, ранее Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.

В Минэнергетики объяснили, почему нужно срочно вдвое повышать тарифы на свет.

В Украине также отменили ряд льгот на электроэнергию. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.