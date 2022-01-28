В Ухани биологи нашли в летучих мышах новый коронавирус/ Коллаж УНИАН / ua.depositphotos.com

Коллектив китайских ученых обнаружил, что недавно обнаруженный вирус NeoCoV в определенных случаях использует рецептор ACE2 летучих мышей и, после определенных мутаций, человека –для того, чтобы проникать в клетку организма. Она была опубликована на портале BioRxiv.

"В этом исследовании мы неожиданно обнаружили, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV могут эффективно использовать некоторые типы ангиотензинпревращающего фермента 2 летучей мыши (ACE2) и, что гораздо хуже, человеческий ACE2 для проникновения в клетки", — говорят исследователи.

Хорошая новость состоит в том, что ученые нашли молекулы, которые ограничивают человеческий рецептор ACE2 от поддержки инфекции NeoCoV. Ученые под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня отмечают, что NeoCov пока не способен заражать человеческие клетки.

По мнению ученых, NeoCoV эффективно заражает клетки человека, выделяющие ACE2, только после мутации T510 F в мотиве связывания рецептора (RBM).

"Примечательно, что инфекция не может быть перекрестно нейтрализована антителами, нацеленными на коронавирус SARS-CoV-2 или MERS-CoV", — говорят исследователи.

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По их мнению, новый вирус может представлять собой "угрозу биобезопасности", поэтому нужно тщательно следить за его эволюцией и распространением.

Но, надо отметить, что новое исследование ученых пока не прошло этап рецензирования.

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Напомним, ранее коллектив экспертов из Всемирной организации здравоохранения окончил новый этап исследований и утверждают ‒ крайне маловероятен шанс того, что коронавирус SARS-CoV-2 был создан искусственным путем в лаборатории.

Кроме того, маловероятной сейчас считается некогда основная версия ‒ о передаче коронавируса от летучей мыши человеку воздушно-капельным путем. Наиболее вероятной версией эксперты назвали передачу через некое промежуточное звено. Но о том, какое существо могло бы им быть, в ВОЗ пока не готовы сказать.