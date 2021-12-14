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В Турции после употребления "гремучей смеси" скончался украинский моряк

14 декабря 2021, 21:13
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Врачи пытались спасти его, но, к сожалению, их попытки не увенчались успехом. Украинский моряк 12 декабря скончался в реанимации.

В Турции скончался украинский моряк / Скрин

В Турции произошла трагедия - скончался украинский моряк, которому было всего лишь 26 лет, сообщает издание Milliyet.

По информации СМИ, на грузовом судне он якобы выпил средство для дезинфекции.

Отмечается, что инцидент произошел на грузовом судне, находившемся у берегов Самсуна, еще 28 ноября. Тогда моряк якобы выпил водку, а затем средство для дезинфекции.

В результате его госпитализировали в городскую больницу, где он впал в кому. Врачи пытались спасти его, но, к сожалению, их попытки не увенчались успехом. Украинский моряк 12 декабря скончался в реанимации.

По информации издания, 26-летний украинец служил на судне, перевозившем пшеницу в Турцию под флагом иностранного государства.

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Ранее Главред писал о том, что в Турцию прибыло судно, на борту которого трое суток находится мертвый украинский моряк. Он скончался еще в Одессе, но судовладелец не снял тело с борта.

Как сообщил морской юрист Николай Гольбин, причина смерти моряка пока неизвестна, но по состоянию на 3 декабря разлагавшийся труп все еще был в каюте.

"Третьи сутки тело украинского моряка держат в каюте в сидячем положении. Наш моряк умер на борту судна, когда оно было в Украине, но судовладелец решил не снимать его с борта, а отправить судно в Стамбул. По состоянию на пятницу — тело на борту", – написал он.

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