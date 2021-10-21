В Тернопольской области младенец "сгорел" от COVID-19

Ребенок умер от коронавируса / Pixabay

В селе Андруга Кременецкого района Тернопольской области из-за осложнения от коронавируса умер 3-месячный младенец.

Как рассказал директор Кременецкого районного центра первичной медико-санитарной помощи Виталий Корнийчук, ребенка не стало дома, медики скорой помощи лишь констатировали смерть, пишет zaxid.net.

Медик отметил, что они лишь констатировали смерть младенца, однако родители к ним не обращались раньше.

"Мы даже не знали, что у них есть больной ребенок. Знаю, что родители возили ребенка на осмотр в приемное отделение Кременецкой райбольницы еще 14 октября, в выходной день", - сообщил Виталий Корнийчук.

Главный врач Кременецкой райбольницы Павел Кисиль подтвердил, что родители действительно приезжали в приемное отделение медучреждения.

Реклама

"Врач-педиатр осмотрела ребенка, замечаний не было серьезных, посоветовала мерить температуру три раза и обратиться на следующий день к их семейному врачу, чтобы он назначил соответствующие лекарства. Первичное звено медицины должно осуществлять надзор за маленькими детьми до года. Почему это не было сделано — не знаю ", - сказал главный врач районной больницы.

Читайте такжеИнфекционист назвал две причины высокой смертности в Украине от коронавируса

Родственники ребенка рассказали, что они не замечали у новорожденного симптомов коронавируса и смерть ребенка для них была внезапной, пишет ТСН.

Также известно, что недавно в семье отпраздновали крестины и медики не исключают - болезнь принес кто-то из гостей. Родители покойного ребенка были невакцинированные.

Напомним, на Ровенщине во время совместного сна с матерью умер младенец. Трагедия произошла 8 июня в селе Могиляны.

По заключению врачей, смерть малыша наступила в результате механической асфиксии от закрытия рта и носа мягким предметом, случайное удушение в постели во время сна.

О семье известно, что она благополучная и характеризуется положительно.