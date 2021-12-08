В Тернопольской области маршрутка влетела в автомобиль, много пострадавших

Маршрутка попала в аварию / Нацполиция

В Тернопольской области вечером 8 декабря произошло ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Предварительно пострадали 9 человек, сообщает Министерство внутренних дел.

Авария произошла на трассе Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече. Рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Passat.

В результате ДТП получили травмы не менее 9 человек, в том числе водитель маршрутки. О состоянии пострадавших не сообщается. На месте работает следственная группа.

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По данным главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области, в результате столкновения в машинах оказались заблокированы люди. Спасатели деблокировали потерпевших и передали их сотрудникам скорой помощи.

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ДТП в Черниговской области

Напомним, утром во вторник, 7 декабря, вблизи села Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом с множеством погибших и пострадавших.

Предполагается, что аварию могли повлечь неблагоприятные погодные условия, дорожное покрытие и техническое состояние автобуса.

Одним из вероятных факторов, который мог повлечь аварию - погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и служб, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса. Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии, будут исследованы в ходе расследования.

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