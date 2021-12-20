В Тернополе мужчина выстрелил в жену на глазах у маленького ребенка

17 декабря у супругов были гости. Между мужем и женой возник конфликт. На момент ссоры подозреваемый держал на руках двухлетнего ребенка.
В Тернополе произошла жуткая история - мужчина осмелился и выстрелил в жену на глазах у ребенка, сообщает полиция Тернопольской области.
17 декабря у супругов были гости. Между мужем и женой возник конфликт. На момент ссоры подозреваемый держал на руках двухлетнего ребенка.
Чтобы успокоить и напугать жену, он вытащил пневматический револьвер марки Флобер. Именно в этот момент ребенок дернулся и оружие выстрелило. Пуля попала в женщину. Она самостоятельно вызвала скорую и ее госпитализировали.
Мужчина признался в содеянном. Решается вопрос об объявлении ему подозрения согласно ч.1 ст.124 УКУ - преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны.
Ранее Главред писал о том, что в Черкасской области в селе Скородистик накануне поздно вечером мужчина ранил посетителей местного магазина.
Пострадали четыре человека, сообщила пресс-секретарь КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета" Ирина Назарок.
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