В Тернополе мужчина выстрелил в жену на глазах у маленького ребенка

В Тернополе мужчина стрелял в жену / УНИАН

В Тернополе произошла жуткая история - мужчина осмелился и выстрелил в жену на глазах у ребенка, сообщает полиция Тернопольской области.

17 декабря у супругов были гости. Между мужем и женой возник конфликт. На момент ссоры подозреваемый держал на руках двухлетнего ребенка.

Чтобы успокоить и напугать жену, он вытащил пневматический револьвер марки Флобер. Именно в этот момент ребенок дернулся и оружие выстрелило. Пуля попала в женщину. Она самостоятельно вызвала скорую и ее госпитализировали.

Мужчина признался в содеянном. Решается вопрос об объявлении ему подозрения согласно ч.1 ст.124 УКУ - преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны.

Ранее Главред писал о том, что в Черкасской области в селе Скородистик накануне поздно вечером мужчина ранил посетителей местного магазина.

Пострадали четыре человека, сообщила пресс-секретарь КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета" Ирина Назарок.

Читайте также: