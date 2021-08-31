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В течение нескольких часов: назван напиток, который вызывает опасное для сердца состояние

31 августа 2021, 18:30

"У многих людей инсульт - первое проявление болезни".

Сердце_аритмия
заболевание связано с рядом заболеваний, но больше всего врачей беспокоит именно инсульт. / Pixabay

Фибрилляция предсердий (ФП) является одной из наиболее частых клинических аритмий сердца. Это вызвано нарушением сердечного ритма, которое может привести к потере координации между верхними и нижними камерами жизненно важного органа.

Как пишет Express.co.uk, заболевание связано с рядом заболеваний, но больше всего врачей беспокоит именно инсульт.

До сих пор усилия по пониманию этого состояния были в основном сосредоточены на факторах риска развития болезни. Новое исследование показало, что всего один стакан алкоголя может увеличить риск заболевания в течение нескольких часов.

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Грегори Маркус, профессор медицины отделения кардиологии в UCSF, сказал: "Вопреки распространенному мнению, что фибрилляция предсердий связана с чрезмерным употреблением алкоголя, похоже, что даже одного напитка может быть достаточно, чтобы увеличить риск. Наши результаты показывают, что возникновение фибрилляции предсердий не может быть ни случайным, ни непредсказуемым.

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"Вместо этого могут существовать идентифицируемые и поддающиеся изменению способы предотвращения эпизода острой сердечной аритмии".

В исследовании приняли участие 100 пациентов с фибрилляцией предсердий в анамнезе, которые употребляли один напиток в месяц.

Субъекты носили электрокардиограмму для мониторинга в течение четырех недель, нажимая кнопку всякий раз, когда они выпили стандартизированный алкогольный напиток.

Результаты показали, что эпизод ФП был связан с вдвое более высоким риском после употребления одного алкогольного напитка и в три раза более высоким риском с двумя или более напитками в течение предыдущего часа.

Профессор Маркус добавил: "Эффект от неудач кажется линейным: чем больше употребляется алкоголь, тем выше риск острой ФП.

"Эти наблюдения отражают то, что сообщалось пациентами на протяжении десятилетий, но это первое объективное, измеримое свидетельство того, что модифицируемое воздействие может сильно повлиять на вероятность возникновения эпизода ФП".Исследователи ранее определили, что пожизненный риск развития ФП колеблется от 23 до 38 процентов в зависимости от состояния здоровья, включая количество выпитого алкоголя.

Профессор Ренате Шнабель, консультант-кардиолог из Университетского центра сердца и сосудов в Гамбурге-Эппендорфе, сказала ранее в этом году: "Основная мысль заключается в том, что в отличие от других сердечно-сосудистых заболеваний, даже низкое и умеренное потребление алкоголя приводит к повышенному риску мерцательная аритмия.

"У многих людей бывает учащенное сердцебиение и головокружение, но одним из недостатков фибрилляции предсердий является то, что она протекает бессимптомно и может привести к другим проблемам, таким как инсульт.

"У многих людей инсульт - первое проявление болезни".

Исследователи говорят, что результаты показывают, что воздержание может помочь смягчить вредные последствия и предотвратить состояние.

Хотя причины этого состояния остаются плохо изученными, исследования показали, что это состояние чаще встречается у пожилых людей.

По последним оценкам, опубликованным Национальным институтом здравоохранения и повышения квалификации (NICE), 425 000 человек страдают ФП, но еще не осознают, что это имеет значение.

По оценкам органа здравоохранения, ФП является причиной каждого пятого инсульта в Великобритании, а предотвращение образования тромбов - одна из ключевых составляющих лечения этого заболевания у людей, подвергающихся значительному риску.

Ранее в этом году NICE опубликовал руководство, в котором излагаются некоторые из наиболее важных факторов риска этого заболевания:

Стресс: периодические спады ФП могут быть вызваны чем угодно, влияющим на электрическую активность сердца, например стрессом, чрезмерным употреблением кофеина, никотина, алкоголя и некоторых видов лекарств.

Высокое кровяное давление: ФП чаще встречается у людей с высоким кровяным давлением и основным заболеванием сердца, а также у оазисов и у людей с диабетом 1 и 2 типа.

Основные состояния: нарушения функции щитовидной железы и электролитов, инфекции и некоторые виды рака также могут вызывать ФП.

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