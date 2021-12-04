В стране-соседке Украины обнаружили новый опасный штамм коронавируса

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В стране-соседке Украины Румынии обнаружили первые два случая заражения опасным новым видом коронавируса Омикрон.

В Министерстве здравоохранения Румынии поведали о том, что заболевшие вернулись в страну из Южной Африки.

Штамм Омикрон обнаружили у двух пассажиров рейса из Южной Африки. Они прилетели в Бухарест 30 ноября. Речь идет о 48-летней женщине из уезда Брашов и 59-летнем мужчине из уезда Васлуй.

В Минздраве уточнили, что оба заразившихся штаммом Омикрон находятся дома на карантине. Заболевание у них протекает без симптомов.

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Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что нового штамма коронавируса Омикрон еще не было обнаружено на территории Украины. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что пока не известно, вызывает ли штамм более тяжелое течение коронавирусной болезни.

В то же время Минздрав ввел самоизоляцию для граждан при въезде в Украину из стран со вспышками Омикрона. Для путешественников, которые провели в соответствующих странах больше недели за последние четырнадцать дней, нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию.

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