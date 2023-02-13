В СССР не выбрасывали испорченные фрукты и прокисшее молоко: как их использовали хозяйки

Мы собрали лайфхаки из СССР, которые были популярны в свое время и работают до сих пор.

Консервация, молоко / pixabay.com

Во времена СССР люди решали бытовые проблемы при помощи того, что было под рукой, поскольку магазинные полки были не очень богаты на специализированные средства.

Мы собрали лайфхаки из СССР, которые были популярны в свое время и работают до сих пор.

Как очистить чайник от накипи

В СССР было трудно найти чистящее средство, которое бы удалило накипь, поэтому граждане заливали в чайник воду, добавляли уксус (в расчёте две столовых ложки на один литр).

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Чайник нужно было вскипятить и подождать 10-20 минут. Накипь чудесным образом отваливалась от стенок.

Кухонные лайфхаки из СССР

Белок взбивается хорошо, если он свежий и охлаждённой. Взбивать его надо в прохладном месте.

Желтки с сахаром легче растворяются в тёплом месте.

Растирать желтки и взбивать белки можно только в эмалированной или фарфоровой, фаянсовой, глиняной посуде.

Из просеянной муки, особенно хорошим получается дрожжевое тесто.

Где применить прокисшее молоко

Экономные граждане СССР никогда не выливали молоко, которое испортилось. Прокисшее молоко и сейчас часто используют как основу для блинов и пирогов, просроченный творог - для сырников.

Где применяли испорченные фрукты и овощи

Остатки фруктов или ягод также редко выбрасывали в мусорку, поскольку из них можно приготовить вкусный компот. Из залежалых бананов выходило вкусное печенье или банановый хлеб, а из морковного жмыха — вкусные кексы.

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