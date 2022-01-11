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В США оценили возможность достижения компромисса с Россией по НАТО

11 января 2022, 19:54

Смит отметила, что речи об изменении политики НАТО в отношении расширения не идет.

США Россия
В США не видят возможности договорится о компромиссе с РФ / Reuters

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит 11 января рассказала, что не видит больших перспектив по достижению компромисса с Россией в вопросе расширения альянса.

"Откровенно говоря, я не вижу больших возможностей для достижения компромисса", — заявила она в эфире телеканала CNN.

Смит отметила, что речи об изменении политики НАТО в отношении расширения не идет. Она добавила, что решения о расширении альянса будут приниматься самим альянсом и конкретными странами.

"На данном этапе все союзники привержены диалогу с Россией", — сказала Смит.

Переговоры Запада и России по безопасности

Российский МИД 17 декабря обнародовал два документа – проект договора США и РФ по безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и НАТО.

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В Москве настаивают на том, чтобы Вашингтон гарантировал невступление Украины в НАТО и нерасширение Североатлантического альянса на восток.

В Вашингтоне заявили, что не будут договариваться с Россией по вопросам безопасности без участия Евросоюза и стран-союзников. При этом американцы не видят возможности для компромисса в вопросе ограничения для стран на ведение своей суверенной политики.

В НАТО говорили, что переговоры по безопасности с РФ нужно проводить при участии европейских союзников, в числе которых Украина.

Переговоры по безопасности США и России проходят 10 января в Женеве. Через два дня, 12 января, должен состояться Совет НАТО-Россия. 13 января ожидаются консультации по линии ОБСЕ.

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