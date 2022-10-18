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В списках счастливчиков: 4 знака зодиака ждет большая удача до конца 2022 года

18 октября 2022, 19:24

Четыре знака зодиака в любимчиках фортуны.

Гороскоп ноябрь 2022
Гороскоп на ноябрь 2022 - 4 знака, которым повезет до конца года / ua.depositphotos.com

Непростой 20222 год преподнес непростые испытания и кардинальные повороты. Однако для четырех представителей зодиакального круга последние месяцы могут стать счастливым временем. Их мечты могут стать реальностью.

О том, кто из знаков в конце осени сможет укрепить финансовое положение и встретить свою вторую половинку, читайте в материале: Гороскоп на ноябрь 2022: Львам – успехи, Скорпионам – опасные соблазны, Стрельцам – деньги.

Астрологи назвали знаки гороскопа, для которых конец 2022 года станет благоприятным временем для воплощения своих смелых планов.

Заманчивые перспективы

Представители водной стихии под конец уходящего года смогут взять себя в руки и, собравшись с мыслями, предпримут все усилия, чтобы улучшить свою жизнь. Правильно расставив приоритеты, Раки смогут сконцентрироваться на важном, не растрачивая времени попусту. Не исключено интересное деловое предложение, которое изменит жизнь на 180 градусов. Перед вами откроются новые перспективы, воспользовавшись которыми можно увеличить свои доходы. До конца года Раки могут встретить свою вторую половинку и испытать счастье в любви.

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Увеличение доходов

До конца года Львы смогут значительно улучшить свое материальное положение. Появится возможность заняться интересным делом, которое не только будет приносить удовольствие, но и солидные доходы. Денежные поступления позволят совершить долгожданную покупку. Новые деловые знакомства с влиятельными людьми могут привести к взаимовыгодному сотрудничеству и отразиться на вашей карьере в лучшую сторону. Коснутся перемены и личной сферы. Те кто в паре могут получить предложение руки и сердца или задуматься о пополнении в семействе.

Белая полоса

Девы могут заручиться поддержкой близких и родных людей, которая будет мотивировать на достижение успехов. Не исключено, что представители земного знака смогут добиться повышения по службе. Ваши труды принесут свои плоды и в финансовом плане, возможно увеличение заработной платы или премия. Удача будет ходить по пятам за Девами до конца года, в их жизни наступит белая полоса.
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Долгожданное путешествие

У Стрельцов наступает период максимальной продуктивности и работоспособности. Вы сможете достичь больших профессиональных успехов и завоевать уважение коллег и начальства. Не исключена и солидная прибавка к зарплате, которая позволит сделать накопления или отправиться в путешествие мечты. Любые новые начинания Стрельцов в этом периоде увенчаются успехом.

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