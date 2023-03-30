В спальню, на кухню и даже в туалет: почему кошки "преследуют" своих хозяев

Владельцы кошек не могли не заметить, что питомцы буквально преследуют их. Кошка может ходить за человеком по пятам и на это у нее есть причины.
Кошки - социальные животные
Несмотря на то, что кошки обычно считаются независимыми животными, они на самом деле являются очень социальными. Кошки могут развивать сильные эмоциональные связи со своими хозяевами, и это может приводить к тому, что они будут следовать за ними повсюду.
Инстинкт охотника
Еще одна причина, почему кошки любят следовать за своими хозяевами, может быть связана с их инстинктом охотника. Дикие кошки часто следят за своими жертвами на расстоянии, прежде чем атаковать, и домашние кошки могут продолжать проявлять этот инстинкт, даже если они живут в квартире и не имеют доступа к настоящей добыче.
Нужда во внимании
Наконец, кошки могут следовать за своими хозяевами, просто потому, что им нужно внимание. Кошки могут быть очень привязаны к своим хозяевам и хотеть, чтобы они играли с ними или давали им ласку. Если кошка видит, что ее хозяин движется в другую комнату, она может просто хотеть идти за ним, чтобы продолжить получать внимание и ласку.
Вам может быть интересно:
- О чем говорят кошки: как понять питомца и нужно ли ему отвечать
- Хоть до раны прикладывай: какие породы кошек идеально впишутся в семью с детьми
- Какой запах очень любят кошки: 5 ароматов, которые покоряют наших питомцев