В спальню, на кухню и даже в туалет: почему кошки "преследуют" своих хозяев

Если вы замечаете, что ваша кошка следует за вами повсюду, не стоит беспокоиться.

Почему кошки преследуют хозяев / pixabay.com

Владельцы кошек не могли не заметить, что питомцы буквально преследуют их. Кошка может ходить за человеком по пятам и на это у нее есть причины.

Кошки - социальные животные

Несмотря на то, что кошки обычно считаются независимыми животными, они на самом деле являются очень социальными. Кошки могут развивать сильные эмоциональные связи со своими хозяевами, и это может приводить к тому, что они будут следовать за ними повсюду.

Инстинкт охотника

Еще одна причина, почему кошки любят следовать за своими хозяевами, может быть связана с их инстинктом охотника. Дикие кошки часто следят за своими жертвами на расстоянии, прежде чем атаковать, и домашние кошки могут продолжать проявлять этот инстинкт, даже если они живут в квартире и не имеют доступа к настоящей добыче.

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Нужда во внимании

Наконец, кошки могут следовать за своими хозяевами, просто потому, что им нужно внимание. Кошки могут быть очень привязаны к своим хозяевам и хотеть, чтобы они играли с ними или давали им ласку. Если кошка видит, что ее хозяин движется в другую комнату, она может просто хотеть идти за ним, чтобы продолжить получать внимание и ласку.

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