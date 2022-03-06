В СНБО создали сайт для россиян по поиску пленных

В СНБО создали сайт для поиска пленных "Оккупант" / Скриншот

В СНБО создали разработали сайт Оккупант, который в оперативном режиме предоставляет информацию о военнопленных вооруженных сил РФ, которые вторглись на территорию Украины начиная с 24 февраля 2022 года.

Порталом смогут пользоваться граждане России, в том числе семьи солдат или их знакомые для получения информации о состоянии и месте пребывания пленных. В частности, на сайте можно найти пленного по номеру войсковой части и полному имени и фамилии.

Кроме того, с помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Министерства обороны Украины.

"Подчеркиваем, что с российскими военнослужащими ведут себя в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными (Женевская конвенция), в частности они обеспечены питанием, одеждой, лечением, содержатся в нормальных условиях", - добавили в ведомстве.

Отметим, что украинская армия захватила в плен сотни российских военных. Ввиду этого, для них планируют создавать лагеря в соответствии с нормами международного права.

Читайте такжеИз Бучи и Гостомеля не могут вывезти людей, оккупанты стреляют по гражданскимРанее Главред сообщал, что пленные российские офицеры заявили, что ВСУ воюют как звери и оказывают большое сопротивление армии РФ.

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