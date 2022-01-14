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В СНБО рассказали, кто может заниматься кибератаками против Украины

14 января 2022, 19:32

Организаторы нападения, по мнению секретаря СНБО, не достигли поставленной задачи.

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Данилов отреагировал на кибератаку на госстайты / УНИАН

В СНБО отреагировали на сегодняшнюю массовую кибератаку на госстайты и заявили, что за этим поступком стоит Россия.

Как пояснил Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Голосу Америки, сегодня есть только одна страна, которая может заниматься кибератаками против Украины.

"Это Российская Федерация", - сказал он, добавив, что сейчас идет расследование этой кибератаки.

Организаторы нападения, по мнению секретаря СНБО, не достигли поставленной задачи.

"Они хотят, чтобы определенные процессы (в Украине - ред.) прекратили существование, потому что те институты, которые есть, они являются крайне важными для существования вообще системы государственного управления", - пояснил Данилов.

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Массовая хакерская атака

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января ряд сайтов госструктур Украины пострадал от атаки хакеров. По состоянию на утро пятницы, не работали такие сайты: МИД, ГосЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Кабмина, Минохраны окружающей среды, Государственная казначейская служба и портал Дия.

Ночью на сайтах госструктур начали всплывать сообщения с провокационным содержанием и угрозами.

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