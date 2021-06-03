В Слуге народа собрались увеличить пенсионный возраст в Украине / УНИАН

В Украине хотят увеличить пенсионный возраст. Соответствующий законопроект уже подали в Раду представители партии Слуга народа.

Проект закона предлагает повышать пенсионный возраст на один месяц ежегодно – начиная с 1 января 2023 года. Тем самым "слуги народа" хотят добиться, чтобы к 2035 году пенсионный возраст в Украине увеличился на один год – до 61 года (сейчас выходят в 60 лет).

Целью такого новшества авторы документа называют улучшение демографической ситуации в Украине.

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Повышение пенсионного возраста в Украине: кого не коснется

Уменьшить пенсионный возраст авторы законопроекта предлагают женщинам, которые родили ребенка и воспитали его до шестилетнего возраста.

За каждого воспитанного малыша, который достиг шестилетнего возраста – им предлагается скостить по шесть месяцев. В то же время максимальный срок уменьшения пенсионного возраста не должен в целом превышать трех лет.

Пенсионный возраст в Украине: новости

Ранее стало известно, как поднимут в 2021 году пенсионный возраст для женщин. Многолетний процесс постепенного повышения возраста, которого необходимо украинкам достичь для того, чтобы выйти на пенсию, завершится именно в 2021 году.

Напомним, озвучен прогноз, когда государство не сможет платить пенсии украинцам. Через 30 лет Украина будет одной из 15 стран мира, где доля пожилых людей составит 40% населения.

В свою очередь бывший вице-премьер и экс-глава Минсоцполитики Павел Розенко утверждал: очень высока вероятность того, что Украина готовится поднять пенсионный возраст уже в 2021 году ради очередного транша кредита от МВФ.