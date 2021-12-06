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В Сингапуре разработали новый вид ПЦР-теста, который определяет "Омикрон"

6 декабря 2021, 15:56
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Компания-разработчик уже запускает тест в массовое производство.

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В Сингапуре разработали ПЦР-тест, который определяет "Омикрон" / УНИАН

В Сингапуре одна из биотехнологических компаний разработала новый тест, который методом полимеразной цепной реакции может определить наличие в организме штамма "Омикрон".

При этом тест "помнит" все предыдущие штаммы коронавируса, пишет The Straits Times. Поэтому с помощью новой разработки можно будет определить, какой именно вид вируса находится в организме.

ПЦР-тест будет показывать один из трех результатов:

  • положительный результат на COVID-19 и положительный – на "Омикрон",
  • положительный на COVID-19, при этом отрицательный на "Омикрон";
  • отрицательный и на COVID-19, и на "Омикрон".

То есть в первом случае результат будет означать, что человек инфицирован именно "Омикроном". Во втором случае – что человек инфицирован одним из предыдущих штаммов коронавируса, но не "Омикроном", а в третьем случае – что не инфицирован.

Однако этот метод потребует дополнительного времени, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие именно "Омикрона" – для проведения теста понадобится на день больше, в отличие от других ПЦР-тестов.

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Читайте такжеВОЗ дала важные рекомендации туристам во время распространения штамма ОмикронПо предварительной информации, цена такого теста может составлять от 11 до 14 долларов.

Компания, которая создала тест, уже начинает его массовое производство.

Распространенность "Омикрона" в мире

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 38 государствах мира. Больше всего случаев заражения наблюдается в Африке. При этом "Омикрон" по территориальной распространенности еще не побил показатели "Дельты".

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 29 ноября рассказал, что в Украине еще нет случаев заражение "Омикроном" однако на днях этот вид вируса обнаружили в Румынии, которая граничит с нашим государством. Там этот штамм обнаружили у двух пассажиров рейса из Южной Африки, прилетевших в Бухарест 30 ноября.

Доктор медицинских наук Александр Гриневич считает, что в Украину "Омикрон" доберется до Нового года. По его словам, новый COVID-штамм перевозят и переносят даже вакцинированные.

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