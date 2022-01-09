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В Нью-Йорке жуткий пожар унес жизни около 20 человек, среди жертв есть дети

9 января 2022, 23:18

Мэр города Эрик Адамс сообщил, что жертвами пожара в Бронксе стали 19 человек. Девять из них - дети.

В Нью-Йорке вспыхнул мощный пожар, много жертв / фото скрин видео

В американском Нью-Йорке мощный пожар унес жизни 19 человек. Известно, что возгорание произошло сегодня в 19-этажном доме в Бронксе, сообщает CNN.

Мэр города Эрик Адамс сообщил, что жертвами пожара в Бронксе стали 19 человек. Девять из них - дети. В результате пожара 32 человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще 63 человека получили ранения.

"Это ужасный, ужасный, болезненный момент для города Нью-Йорка, и последствия этого пожара действительно принесут в наш город просто боль и отчаяние", - сказал Адамс.

Для тушения пламени понадобилось около 200 сотрудников пожарной охраны Нью-Йорка. Пожар начался в двухуровневой квартире на 2-м и 3-м этажах здания. Сейчас пожар полностью потушен.

Жертвы были найдены на лестницах на каждом этаже здания, многие с остановкой сердца, что может быть беспрецедентной гибелью людей. Травмы были в основном от отравления дымом.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киевской области, в городе Вишневое, в одной из квартир под ванной застрял пожилой мужчина.

Как сообщили в ГСЧС Киевской области, в связи с этим, на помощь ему приехал экипаж спасателей. После освобождения пожилого мужчину передали медикам.

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