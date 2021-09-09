В Сети появились упоительно красивые фото с конкурса Drone Photo Awards 2021

Названы победители конкурса аэрофотографии Drone Photo Awards 2021. Жюри отобрало лучшие фотографии среди десятков тысяч снимков. Всего в мероприятии участвовали фотографы из 102 стран мира.

Конкурс фотографий Drone Awards организован ассоциацией Art Photo Travel. На конкурс, посвященный аэрофотографии, принимают снимки, сделанные с беспилотных летательных аппаратов, дирижаблей, парашютов, воздушных змеев. Конкурс открыт для профессиональных фотографов и любителей, но в нем может принять участие любой желающий старше 18 лет.

Гран-при конкурса и титул фотографа года завоевал Терье Колаас (Terje Kolaas) за фото короткоклювых гуменников, прилетевших в зиму вместо весны. Снимок мужчина уделось сделать в небе над Норвегией.

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В категории "Город" победил Сергей Полетаев с подмосковным "Метафорическим высказыванием о городе и зиме".

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Напомним, ранее, в мае нынешнего года, за неделю до отключения бесконечного хранилища, фотографий в облаке корпорация Google добавила в веб-версию Gmail новую кнопку "Сохранить в фото", которую можно использовать, чтобы автоматически сохранить вложенные в сообщениях Gmail фотографии прямиком в "Google Фото".