В России заявили, что военные спасли Крым от "водной блокады"

В РФ заявили о снятии "водной блокады" Крыма / УНИАН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные проложили в оккупированном Крыму временный водопровод, это позволило снять "водную блокаду полуострова".

Вооруженные силы России, по словам Шойгу, участвуют в решении общегражданских вопросов.

"Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водопровод общей протяженностью 32 км", - отметил Шойгу.

Чиновник уточнил, что военные сняли "водную блокаду" до завершения строительства магистрального водопровода.

Кроме того, российский сенатор Сергей Колбин заявмл, что Чернореченское водохранилище, которое является основным источником питьевой воды в Севастополе, к началу лета накопило воды, которой хватит на восемь месяцев.

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