В России заявили, что военные спасли Крым от "водной блокады"

Российская Федерация запустила временный водопровод.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные проложили в оккупированном Крыму временный водопровод, это позволило снять "водную блокаду полуострова".
Вооруженные силы России, по словам Шойгу, участвуют в решении общегражданских вопросов.
"Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водопровод общей протяженностью 32 км", - отметил Шойгу.
Чиновник уточнил, что военные сняли "водную блокаду" до завершения строительства магистрального водопровода.
Кроме того, российский сенатор Сергей Колбин заявмл, что Чернореченское водохранилище, которое является основным источником питьевой воды в Севастополе, к началу лета накопило воды, которой хватит на восемь месяцев.
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Проблемы с водой в Крыму - о чем ранее сообщал Главред:
- На территории аннексированного Россией Крыма в последние годы фиксируется проблема маловодья. Запасы водных ресурсов на полуострове сокращаются, вследствие чего крымчане вынуждены получать воды по графику.
- Украина прекратила поставки воды в Крым после захвата Россией полуострова. Согласно позиции официального Киева, с дефицитом водного ресурса в автономной республике сталкивается Россия, тогда как воды для местного населения там достаточно. Власти готовы подавать воду на Крымский полуостров только в случае гуманитарной катастрофы.
- "Глава госсовета Крыма" Владимир Константинов утверждал, что полуостров уже не может даже теоретически получать воду с материковой Украины. Инфраструктура Крыма не готова к реализации подобных мероприятий.
- Представитель президента Украины в АР Крым Антони Кориневич говорил о том, что Киев намерен построить дамбу на Северо-Крымском канале для того, чтобы не было даже гипотетической возможности подачи воды на захваченный россиянами полуостров.