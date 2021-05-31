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В России заявили, что военные спасли Крым от "водной блокады"

31 мая 2021, 17:49
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Российская Федерация запустила временный водопровод.

Крым вода
В РФ заявили о снятии "водной блокады" Крыма / УНИАН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные проложили в оккупированном Крыму временный водопровод, это позволило снять "водную блокаду полуострова".

Вооруженные силы России, по словам Шойгу, участвуют в решении общегражданских вопросов.

"Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водопровод общей протяженностью 32 км", - отметил Шойгу.

Чиновник уточнил, что военные сняли "водную блокаду" до завершения строительства магистрального водопровода.

Кроме того, российский сенатор Сергей Колбин заявмл, что Чернореченское водохранилище, которое является основным источником питьевой воды в Севастополе, к началу лета накопило воды, которой хватит на восемь месяцев.

Читайте такжеУченый заявил о провале России по добыче воды для Крыма в Азовском море

Проблемы с водой в Крыму - о чем ранее сообщал Главред:

  • На территории аннексированного Россией Крыма в последние годы фиксируется проблема маловодья. Запасы водных ресурсов на полуострове сокращаются, вследствие чего крымчане вынуждены получать воды по графику.
  • Украина прекратила поставки воды в Крым после захвата Россией полуострова. Согласно позиции официального Киева, с дефицитом водного ресурса в автономной республике сталкивается Россия, тогда как воды для местного населения там достаточно. Власти готовы подавать воду на Крымский полуостров только в случае гуманитарной катастрофы.
  • "Глава госсовета Крыма" Владимир Константинов утверждал, что полуостров уже не может даже теоретически получать воду с материковой Украины. Инфраструктура Крыма не готова к реализации подобных мероприятий.
  • Представитель президента Украины в АР Крым Антони Кориневич говорил о том, что Киев намерен построить дамбу на Северо-Крымском канале для того, чтобы не было даже гипотетической возможности подачи воды на захваченный россиянами полуостров.
новости России аннексия Крыма блокада Крыма
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