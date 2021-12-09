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В России заявили, что корабль ВМС Украины идет в сторону Керченского пролива

9 декабря 2021, 21:26

Центр общественных связей ФСБ отмечает, что корабль Донбасс находится на расстоянии 33 километров от пролива.

В РФ выдвинули обвинение Украине

В России сделали заявление о том, что украинский корабль Донбасс ВМС движется в сторону Керченского пролива. Федеральная служба безопасности требует изменить курс, сообщает TACC.

В комментарии РБК-Украина пресс-служба Госпогранслужбы Украины, отметила, что пока не владеет информацией касаемо этой ситуации.

Центр общественных связей ФСБ отмечает, что корабль Донбасс находится на расстоянии 33 километров от пролива, пишет издание Известия.

"Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", - отмечают в центре.

Позиция США по ситуации с войсками у границ Украины

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США введут новые экономические санкции против России в случае нового военного вторжения в Украину. Вашингтон намерен действовать решительно и применить меры, которые ранее американские власти еще не задействовали.

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Бывший посол Штатов в Украине Джон Хербст допустил, что Америка готова поддержать Киев военной техникой и санкциями против России. По его мнению, если российское государство все-таки решится на военную операцию, энергетического проекта Северный поток-2 в итоге не будет.

7 декабря состоятся переговоры президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух государств обсудят Украину. В Белом доме подчеркнули, что Штаты обеспокоены маневрами российских войск у украинских границ, а Байден в разговоре с Путиным подтвердит поддержку Киева.

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