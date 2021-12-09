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В России откровенно высказались об участи США в "Нормандии"

9 декабря 2021, 20:22

Российская сторона не совсем понимает с какими предложениями США могут прийти в нормандский формат.

Россия не против расширения Нормандии / РИА Новости

Власти России совершенно не против подключения США к нормандскому формату, но Москва не понимает роли Вашингтона в переговорном процессе, сказал замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

"Мы не против этого (присоединения США к нормандскому формату - ред.)", - цитирует агентство Рябкова.

По его словам, российская сторона не совсем понимает с какими предложениями США могут прийти в нормандский формат. Дипломат также добавил, что Россия не очень представляет себе, готовы ли американцы требовать от Украины выполнения минских соглашений.

Переговоры Байдена и Путина

Во вторник, 7 декабря, состоялись переговоры президента США Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным

По итогам диалога в Белом доме подчеркнули, что Украина была главной темой переговоров и анонсировали телефонный разговор Байдена президентом украинского государства Владимиром Зеленским.

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В администрации Байдена также подчеркнули, что Вашингтон осуждает стягивание Россией войск к границам Украины, намерен предоставить Киеву дополнительную военную помощь и не гарантирует Москве неприсоединение Украины к НАТО.

Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, сказал Байдену, что Киев, дескать, не выполняет договоренности в рамках минского процесса и нормандского формата по Донбассу. Согласно версии Кремля, главной темой переговоров Путина и Байдена стала "проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей". При этом Москва требует от Вашингтона гарантий нераспространения НАТО на восток.

Советник хозяина Белого дома Джейк Салливан заявил, что Байден на переговорах с Путиным предупредил российского президента о том, что если Россия осуществит военное вторжение в Украину, США примут серьезные ответные меры, которые было решено не применять в 2014 году.

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