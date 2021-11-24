УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В России 90-летняя женщина сама себе сделала операцию, не дождавшись врачей

24 ноября 2021, 03:43

Сейчас пострадавшая женщина находится в больнице.

больница
В России пенсионерка сама себе сделала операцию / depositphotos

В городе Выборг Ленинградской области пенсионерка с онкологическим заболеванием самостоятельно сделала себе операцию, не дождавшись врачей. Власть начала проверку.

Как рассказала на своей странице во "ВКонтакте" фельдшер скорой помощи Виктория Шутова, пенсионерка – участница Второй мировой войны и блокады.​ Из-за онкологического заболевания у нее возникло осложнение в виде асцита – скопления жидкости в брюшной полости. При асците "невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать", пояснила она.

Но из-за пандемии коронавируса к ней не приезжала скорая. Поэтому она решила попробовать сделать себе операцию сама, чтобы облегчить боль. "Бабушка сама себе проводит хирургическое вмешательство – лапароцентез, чтобы облегчить состояние. То есть делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, чтобы вывести жидкость", – рассказала медицинская работница.

Прощальное письмо

Поскольку она не была уверена в результате своих действий, она на всякий случай оставила предсмертную записку дочери и внукам, которую Шутова также опубликовала в своем посте.

"Дорога и любимая доченька, а также дорогие мои внуки. Если сможете, простите меня за мой такой поступок, но я со своими такими болезнями жить и терпеть больше не могу. Мне очень больно и тяжело", – говорится в записке.

Реклама

В комитете здравоохранения Ленинградской области заявили, что ведомство проводит проверку по факту инцидента. В ведомстве отметили, что у женщины был обнаружен коронавирус, поэтому операцию перенесли. Сейчас бабушка находится в больнице.

Читайте такжеКоронавирус не в тройке лидеров: Госстат назвал самые частые причины смерти украинцев

Ранее Главред рассказывал о победившей коронавирус 91-летней львовянки со 100% поражением легких, Во время болезни женщина заботилась о ее внучке. Она рассказала, что бабушке в один вечер стало очень плохо, ее трясло. Со временем родные померили ей температуру. На глазах она начала подниматься до 39.

Первые дни женщина лечилась дома, а затем ее отвезли в больницу. Внучка Марта была рядом с бабушкой все время. А заодно и санитаркой для всей палаты. После 10 дней лечения в больнице Софию Голдак выписали домой. Там она продолжала лечиться еще месяц, пока полностью не поправилась.

Пенсионерка была полностью вакцинирована. Но, вспоминает, когда шла на прививку, серьезных надежд на вакцину у нее не было. Сейчас женщина уверена, что вакцина помогла ей выздороветь.

viber
новости России пенсионеры больница
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Навлечете беду на себя и семью: что нельзя делать за столом на Новый год 2022Навлечете беду на себя и семью: что нельзя делать за столом на Новый год 2022 Финансовый гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – потери, Скорпионам – удивительное везениеФинансовый гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – потери, Скорпионам – удивительное везение Гороскоп на сегодня 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грустьГороскоп на сегодня 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грусть День ангела Михаила: душевные поздравления и милые картинки к праздникуДень ангела Михаила: душевные поздравления и милые картинки к празднику Самые лучшие идеи для обустройства балкона: как сделать просторную зону из минимальной площадиСамые лучшие идеи для обустройства балкона: как сделать просторную зону из минимальной площади
03:43

В России 90-летняя женщина сама себе сделала операцию, не дождавшись врачей

03:15

"Зажатый, с комплексами, постоянно врет": журналист рассказал о встрече с Путиным

02:38

Названы основные признаки того, что следует пить меньше воды на ночь

02:35

Экс-ВИА Гра Миша Романова в прозрачном боди засветила свою "штучку" и бесконечно длинные ноги

01:52

Внебрачная дочь Путина засветила своего партнера: в РФ рассказали о ее новом бизнесеВидео

Реклама
01:08

Медики советуют ходить по дому обнаженным: в чем причинаВидео

00:23

Эксперт рассказала, что будет с телом, если каждый день грызть арахис

00:12

Приметы на 24 ноября: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в бедуВидео

23 ноября, вторник
23:57

В столице из-за снегопада произошло много аварий

23:31

DZIDZIO впервые признался, почему развелся с женой

22:59

Купите их прямо сейчас: эти предметы принесут в дом богатство и удачуВидео

22:29

Собрались зимовать: в Днепре змеи залезли в дом и спрятались на кухнеВидео

22:20

На берегу Черного моря обнаружили перевернутую лодку с телами рыбаков

22:01

В Одессе подросток на угнанной иномарке устроил "гонки" с патрульнымиВидео

21:58

Украину завалит снегом и ударит мороз -10Видео

21:48

Первый снег в Киеве: как коммунальщики боряться с непогодой

21:41

Динамо проиграло Баварии в Лиге чемпионовФотоВидео

21:29

В Украине резко рухнули цены на топливоВидео

21:13

Звезда Бриллиантовой руки загремела в психушку

21:12

Падала в обморок и путалась в словах: у студентки обнаружили женскую болезнь, разрушающую мозгВидео

Реклама
20:41

Турция массово протестует против правительстваВидео

20:40

Григорий Решетник рассказал, кто может стать Холостячкой после Златы Огневич

20:29

Угроза военной операции РФ против Украины: в Харькове объявили о боевых учениях у российских границВидео

20:21

Магнитные бури в декабре 2021: прогноз самых опасных днейВидео

20:20

Лукашенко пригрозил "вырезать всех мерзавцев" и назвал Байдена самозванцем: полное интервью ВВСВидео

20:12

В Минздраве изменили требование к бустерной дозе вакцины от коронавируса

19:52

Километровые пробки и сотни аварий: Киев утонул в снегуФотоВидео

19:51

Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра

19:51

Казан для Путина в аду уже разогрет: почему мечты России о расширении не оправдаютсямнение

19:43

Приходько показала лицо младшего сына на обложке модного журнала: милые фотоФотоВидео

19:36

Эпидемиолог предупредила украинцев об опасности нового штамма гриппаВидео

19:26

Медики назвали неожиданный эффект тяжелого течения коронавирусаВидео

19:15

Ликвидация Мемориала: в Минобороны Литвы обвинили Россию в "сталинском" путиВидео

19:13

Минималка вырастет: в Украине увеличивается минимальная зарплата с декабря 2021Видео

19:07

Гороскоп на завтра 24 ноября 2021: Ракам – семейные проблемы, Водолеям - разочарованиеВидео

19:00

Украинский туроператор TUI сообщает, что меняет условия "раннего бронирования" по сравнению с предыдущими годами новости компании

19:00

Киев попал в ТОП-5 самых инстаграммных городов мираВидео

18:53

С карты "уплыли" больше 700 гривен: Ощадбанк попал в скандал из-за неожиданного списания средств

18:41

Нацотбор на Евровидение 2022: кто из звезд желает поехать на конкурс от Украины

18:37

Как в Новый год 2022 угодить Тигру, чтобы он принес в дом счастье и благополучие

Реклама
18:23

"С первым снегом!" картинки и душевные поздравления в прозе и стихах

18:12

Самый старый человек на планете умер на Филиппинах – ему было 124 годаВидео

18:12

В ОП кадровые изменения: у Ермака появился новый зам

18:08

Украина ударила с Javelin на Донбассе для защиты: в "Слуге народа" сообщили подробности

17:59

В Киеве найден мертвым известный экс-судья ЗинченкоВидео

17:44

Конец локдауна: три области на пороге выхода из "красной зоны" - РадуцкийВидео

17:37

Свадьба в год Тигра 2022: благоприятные дни для торжества и когда категорически нельзя жениться

17:29

Украина готова к выводу Северного потока-2 из-под удара: Нафтогаз поставил жесткие условия РоссииВидео

17:21

Закоренелые холостяки Киану Ривз и Вайнона Райдер женаты уже 30 лет

16:59

Зеленский обратится к Раде с главным вопросом - ситуацией в УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять