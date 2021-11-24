В России 90-летняя женщина сама себе сделала операцию, не дождавшись врачей

В России пенсионерка сама себе сделала операцию / depositphotos

В городе Выборг Ленинградской области пенсионерка с онкологическим заболеванием самостоятельно сделала себе операцию, не дождавшись врачей. Власть начала проверку.

Как рассказала на своей странице во "ВКонтакте" фельдшер скорой помощи Виктория Шутова, пенсионерка – участница Второй мировой войны и блокады.​ Из-за онкологического заболевания у нее возникло осложнение в виде асцита – скопления жидкости в брюшной полости. При асците "невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать", пояснила она.

Но из-за пандемии коронавируса к ней не приезжала скорая. Поэтому она решила попробовать сделать себе операцию сама, чтобы облегчить боль. "Бабушка сама себе проводит хирургическое вмешательство – лапароцентез, чтобы облегчить состояние. То есть делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, чтобы вывести жидкость", – рассказала медицинская работница.

Прощальное письмо

Поскольку она не была уверена в результате своих действий, она на всякий случай оставила предсмертную записку дочери и внукам, которую Шутова также опубликовала в своем посте.

"Дорога и любимая доченька, а также дорогие мои внуки. Если сможете, простите меня за мой такой поступок, но я со своими такими болезнями жить и терпеть больше не могу. Мне очень больно и тяжело", – говорится в записке.

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В комитете здравоохранения Ленинградской области заявили, что ведомство проводит проверку по факту инцидента. В ведомстве отметили, что у женщины был обнаружен коронавирус, поэтому операцию перенесли. Сейчас бабушка находится в больнице.

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Ранее Главред рассказывал о победившей коронавирус 91-летней львовянки со 100% поражением легких, Во время болезни женщина заботилась о ее внучке. Она рассказала, что бабушке в один вечер стало очень плохо, ее трясло. Со временем родные померили ей температуру. На глазах она начала подниматься до 39.

Первые дни женщина лечилась дома, а затем ее отвезли в больницу. Внучка Марта была рядом с бабушкой все время. А заодно и санитаркой для всей палаты. После 10 дней лечения в больнице Софию Голдак выписали домой. Там она продолжала лечиться еще месяц, пока полностью не поправилась.

Пенсионерка была полностью вакцинирована. Но, вспоминает, когда шла на прививку, серьезных надежд на вакцину у нее не было. Сейчас женщина уверена, что вакцина помогла ей выздороветь.