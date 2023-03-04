"В РФ начинается период реальных страданий": астролог спрогнозировала обострение на фронте

До июля 2023 года украинские военные дадут "прикурить" российским оккупантам.

Астролог спрогнозировала обострение на фронте/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, ua.depositphotos.com

Сейчас активными являются две планеты – Юпитер и Венера, что очень хорошо для нашего государства. Эти две планеты проходят в четвертом доме Украины, который отвечает за земли и территории.

А вот российским захватчикам скоро будет тяжело на фронте. Такой прогноз сделала астролог Анна Ефремова, о чем она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, на фронте скоро начнется обострение.

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"Я не обещаю, что будет легко, но до июля 2023 года Украина даст "прикурить" врагу. В России начинается период реальных страданий и максимального обострения по всем фронтам! Если взять ситуационно, это прекрасная новость и время для Украины. Но если оценить потери человеческие в целом, то очень всё грустно", – отмечает астролог.

Ранее астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян спрогнозировал, что самая горячая фаза войны завершится в мае 2023 года. Однако часть территорий Украине удастся освободить раньше, а часть будет оставаться оккупированной еще на протяжении лет.

Напомним, астролог Ольга Медвецкая отмечает, что российские захватчики могут осуществить массовую атаку на территорию Украины запрещенным оружием около 15 марта (плюс-минус пять дней). Отдельно, есть угроза поражения химическим оружием.

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