В пресс-марафоне Зеленского примут участие более 30 изданий - список

Никифоров сообщил, что, пои его мнению, состав представителей СМИ на этот раз получился сбалансированным и непростым для президента.
Завтра, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский даст "пресс-марафон", который приурочен экватору его каденции.
Сегодня вечером пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в Facebook опубликовал список изданий, которые завтра примут участие в пресс-конференции главы государства.
Никифоров сообщил, что, пои его мнению, состав представителей СМИ на этот раз получился сбалансированным и непростым для президента. Пресс-секретарь отметил, что количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора.
"Сразу отвергну обвинение в том, что президент боится неудобных вопросов. Напомню недавнюю пресс-конференцию в Трускавце, где у слова были и расследователи, и международные СМИ, и представители медиа политических оппонентов Владимира Зеленского. В этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента. Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на теплую ванну это не похоже. Можете убедиться в этом сами", — подчеркнул пресс-секретарь.
В пресс-конференции примут участие представители следующих СМИ:
- Liga.net
- РБК Україна
- 24 канал
- Свобода слова Савіка Шустера
- Українські новини
- Інтерфакс Україна
- Обозреватель
- 1+1
- 5 канал
- Reuters
- Deutsche Welle
- ДОМ
- УНІАН
- Укрінформ
- ТРК Україна
- AFP
- Цензор.нет
- Bloomberg
- Радіо Cвобода
- КП в Україні
- Українська правда
- Бабель
- СТБ
- Фокус
- Кореспондент
- НВ
- Інтер
- Forbes Україна
- ICTV
- LB.ua
- UA: Перший
- BBC
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