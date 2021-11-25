В пресс-марафоне Зеленского примут участие более 30 изданий - список

В марафоне Зеленского примут участие 30 СМИ / УНИАН

Завтра, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский даст "пресс-марафон", который приурочен экватору его каденции.

Сегодня вечером пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в Facebook опубликовал список изданий, которые завтра примут участие в пресс-конференции главы государства.

Никифоров сообщил, что, пои его мнению, состав представителей СМИ на этот раз получился сбалансированным и непростым для президента. Пресс-секретарь отметил, что количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора.

"Сразу отвергну обвинение в том, что президент боится неудобных вопросов. Напомню недавнюю пресс-конференцию в Трускавце, где у слова были и расследователи, и международные СМИ, и представители медиа политических оппонентов Владимира Зеленского. В этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента. Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на теплую ванну это не похоже. Можете убедиться в этом сами", — подчеркнул пресс-секретарь.

В пресс-конференции примут участие представители следующих СМИ:

Liga.net

РБК Україна

24 канал

Свобода слова Савіка Шустера

Українські новини

Інтерфакс Україна

Обозреватель

1+1

5 канал

Reuters

Deutsche Welle

ДОМ

УНІАН

Укрінформ

ТРК Україна

AFP

Цензор.нет

Bloomberg

Радіо Cвобода

КП в Україні

Українська правда

Бабель

СТБ

Фокус

Кореспондент

НВ

Інтер

Forbes Україна

ICTV

LB.ua

UA: Перший

BBC

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