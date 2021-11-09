В полиции рассказали, проверяют ли наличие COVID-сертификатов на улице

Будут ли проверять ковид-сертификат на улице / Униан

В Нацполиции заявили о том, что копы не проверяют сертификаты о вакцинации у прохожих. Вместе с тем, правоохранители могут проверить человека на необходимость соблюдения самоизоляции.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, какой вид проверок могут провести патрульные в свете усиленных мер карантина.

"Мы не проводим никаких проверок COVID-сертификатов на улице, хочу это официально сказать", - заявил Клименко.

Вместе с тем, он отметил, что правоохранители, совместно с санитарными врачами, проверяют соблюдение гражданами самоизоляции. Полицейские могут попросить документ у человека и, через планшет, установить, необходимо ли данному лицу соблюдать указанные меры.

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Обязательная вакцинация в Украине

В сентябре правительство поддержало инициативу Минздрава о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для учителей и чиновников. В ведомстве заверяют, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит правам человека.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что медиков также включат в список профессий, для которых обязательна вакцинация от коронавируса COVID-19. Но сделают это не сейчас, а на следующих этапах расширения списка профессий, представители которых должны сделать прививку от коронавируса.