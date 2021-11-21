В Pfizer рассказали, как часто нужно будет прививаться против коронавируса

Защитный эффект от прививки снижается через четыре месяца / Reuters

Проходить ревакцинацию от коронавируса, скорее всего, потребуется каждый год. Прививаться будем, как при гриппе, заявил генеральный директор и соучредитель немецкой компании BioNTech Угур Шахин.

Глава компании-разработчика Pfizer считает, что противостоять распространению коронавируса можно только с помощью вакцинации. Поэтому, по его словам, в будущем делать прививки от COVID-19 нужно будет на регулярной основе, пишет издание Bild am Sonntag.

Предварительно глава BioNTech также заявил, что защитный эффект от прививки начинает ослабевать якобы с четвертого месяца после введения препарата, "а с шестого месяца значительно снижается", однако защищает от тяжелого течения болезни.

"Если привитые болеют COVID-19, то в большинстве случаев легкой или умеренной мерой. Недавно опубликованные данные нашего исследования показывают, что защита держится на очень высоком уровне в течение до 9 месяцев, поэтому у вакцинированных заболевание редко протекает в тяжелой форме, и их редко госпитализируют", – подчеркнул он, добавляя, что с коронавирусом попадают в больницы, преимущественно, пожилые люди или пациенты с сопутствующими заболеваниями.

Ревакцинация от COVID-19 в Украине

В Украине пока речь о ревакцинации не идет, получить третью дозу препарата против COVID-19 можно только в том случае, если это нужно для поездки за границу, где это требуют.

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К слову, ревакцинацию и вакцинацию бустерной дозой проводят активно в Израиле. Страна одна из первых приняла это решение: по словам израильских ученых, бустерная доза снижает риск заражения в 11 раз. Также люди, вакцинированы тремя дозами, в 19,5 раз реже попадали в больницу с COVID-19.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, бустерная доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступна жителям Украины после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан.

По состоянию на сегодня в красной зоне карантина находятся 18 областей, что ускорило темпы вакцинации, поэтому ожидается, что зимой мы увидим результат этого, поскольку значительный процент людей будет защищен от сложного течения болезни.

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