В Pfizer назвали побочные эффекты после третьей дозы вакцины

Большинство зарегистрированных побочных эффектов варьировались от легких до умеренных. / Униан

Падение уровня антител после второй дозы вакцины послужило основанием для рекомендации третьей бустерной вакцины для людей старше 50 и более молодых людей с заболеваниями.

Приглашения заказать третью вакцину против коронавируса сегодня будут разосланы более чем миллиону британцев в попытке "укрепить стену защиты" от COVID-19, созданную вакциной. Более высокий уровень защиты уязвимых групп дает надежду на то, что в приближающиеся зимние месяцы не произойдет резкого увеличения числа госпитализаций.

В новых данных, представленных Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов [FDA], компания Pfizer обрисовала в общих чертах различные побочные эффекты, которых следует ожидать от третьей дозы их вакцины.

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Данные, представленные Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов [FDA], показывают, что побочные эффекты после второй дозы вакцины с большей вероятностью затронут молодых людей.

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Последние статистические данные получены из исследования, в котором приняли участие 300 участников в возрасте от 18 до 55 лет.

Исследователи обнаружили, что 63,7% респондентов из выборки испытывали усталость после приема бустеров.

Еще 48,4% страдали головными болями и 39,1% - мышечными болями.

Большинство зарегистрированных побочных эффектов варьировались от легких до умеренных.

Эксперты, изучавшие 306 реципиентов бустеров, обнаружили, что у 44 из них развился неожиданный побочный эффект, сообщает Texas Breaking.

Самым неожиданным побочным эффектом было увеличение лимфатических узлов, которое появилось у 16 ​​из 306 участников.

По словам производителя лекарств, пять процентов испытуемых, у которых наблюдались опухшие лимфатические узлы, были женщинами.

Побочный эффект проявился в течение четырех дней после укола, и все, кроме одного случая, были сочтены легкими.

Когда исследователи сравнили эти побочные эффекты с побочными эффектами у получателей второй дозы, они отметили, что побочные эффекты ревакцинации были схожими.

Предыдущее исследование с участием получателей второй дозы в возрасте от 16 до 55 лет показало, что у 61,5% пациентов развилась усталость, у 54% - головные боли, а у 39,3% - боли в мышцах.

FDA еще не прокомментировало выводы, представленные производителем лекарств.

Консультативный комитет FDA проголосовал против заявки Pfizer на введение третьей дозы вакцины людям в возрасте 16 лет и по всей территории США.

Члены комитета консультативной группы FDA выразили скептицизм по поводу того, что Pfizer предоставила адекватные данные, подтверждающие потребность в бустерах для населения в целом в США.

Группа утверждала, что недостаточно данных о безопасности ревакцинации среди молодых людей, которые более восприимчивы к побочным эффектам вакцин, таким как миокардит.