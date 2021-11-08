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В Офисе президента заметили стабилизацию ситуации с коронавирусом

8 ноября 2021, 18:44

Всего в Украине уже вакцинировано 11,5 млн граждан, из них 8 млн человек – двумя дозами.

Жуткие кадры из антиковидных больниц
В Украине улучшается ситуация с коронавирусом - ОПУ / facebook.com/moz.ukr

В Украине все еще сложная ситуация с распространением коонавируса, но стабилизируется показатель госпитализаций. Об этом стало известно в ходе совещания с участием президента Владимира Зеленского, сообщает его пресс-служба в понедельник, 8 ноября.

Как доложил премьер-министр Денис Шмигаль, тенденция к увеличению количества больных COVID-19 сохраняется: на прошлой неделе на пике заболеваемости было выявлено 27,3 тыс. новых случаев в сутки, а общее количество новых больных сохраняется две недели подряд на уровне 152 тыс. человек. Однако, по словам главы правительства, можно говорить о некоторой стабилизации по показателю госпитализаций: 34,5 тыс. на прошлой неделе и 34,3 тыс. – неделей ранее.

В настоящее время 17 областей Украины находятся в красной зоне эпидемической опасности. В Херсонской области динамика несколько улучшается, что может позволить региону одним из первых выйти из красной зоны.

В то же время было констатировано, что в Киеве сохраняется тенденция роста количества больных коронавирусом. Секретарь СНБО Алексей Данилов акцентировал внимание на необходимости обеспечения стабильной поставки кислорода в столичные больницы.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, как часто болеют коронавирусом вакцинированные

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко доложил президенту о ходе вакцинации населения. По его словам, всего в Украине уже вакцинировано 11,5 млн граждан, из них 8 млн человек – двумя дозами. Но в эти выходные было зафиксировано уменьшение количества проведенных прививок в ряде областей, среди которых Житомирская и Одесская. Проводится проверка и выясняются причины, почему в этих регионах не работали отдельные пункты прививки.

Как рассказал глава Минздрава, студенты-медики активно привлекаются к работе в пунктах вакцинации, а интерны – еще и к работе с госпитализированными больными COVID-19.

Он также проинформировал, что с сентября Министерство проанализировало работу всех ковидных больниц, и отметил, что на этой неделе медики получат надбавку в 300% за работу с больными COVID-19.

Министр также заверил в отсутствии дефицита кислорода в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом. Несмотря на высокий уровень потребления, кислород стабильно поставляется во все больницы.

Владимир Зеленский отметил необходимость поддержки бизнеса, работающего в "красных" зонах. Министерство экономики готовит соответствующий законопроект и в ближайшее время он будет подан в Верховную Раду.

Коронавирус в Украине:

По состоянию на утро понедельника, 8 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 068 жителей страны. В том числе заболели 790 детей и 145 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 532 человек; летальных случаев - 473; выздоровели 8 200 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.

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