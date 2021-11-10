УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В Одессе вспыхнуло общежитие, беременную долго не могли эвакуировать

10 ноября 2021, 19:20
Прослушать новость
Остановить

Сложной задачей была эвакуация беременной женщины, которая побоялась спуститься с 9 этажа по автолестнице.

В Одессе пожар в общежитии

В Одессе вспыхнул масштабный пожар в Государственного университета интеллектуальных технологий и связи. Несколько человек пострадали, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 15:34. К ликвидации огня были привлечены 14 единиц техники и 48 спасателей.

Отмечается, что возгорание произошло на седьмом этаже в одной из жилых комнат.

Всего пожарные эвакуировали 37 человек.

"Сложной задачей была эвакуация беременной женщины, которая побоялась спуститься с 9 этажа по автолестнице. Спасатели помогли ей добраться до безопасного места по лестничной клетке", - добавляет пресс-служба.

Реклама

Читайте такжеВ Киеве вспыхнул торговый центр Интервал-Плаза: названа причина пожара

Уже в 16:15 пожар был ликвидирован.

Согласно данным другого СМИ Рупор Одессы, двое эвакуированных обратились за медицинской помощью в результате отравления продуктами горения.

Напомним, 29 октября на Закарпатье трагически погибли бабушка и ее четырехлетний внук. Они заживо сгорели в собственном доме.

Также в ночь на пятницу, 29 октября, в одной из многоэтажек Днепра вспыхнул пожар. Жителей 16-этажного дома спасла кошка Моня. Она своим мяуканьем разбудила хозяев, и те учуяли запах дыма. Однако всем спастись не удалось. В результате пожара погибли близнецы одной из квартир, тела которых опознали соседи.

viber
ГСЧС пожар в Одессе новости Одессы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2022 вошли длинные юбки потрясающей красоты, которые согреют в трескучие морозыВ моду на зиму 2022 вошли длинные юбки потрясающей красоты, которые согреют в трескучие морозы Должны быть в каждом доме: названы три вещи, которые принесут невероятную удачуДолжны быть в каждом доме: названы три вещи, которые принесут невероятную удачу Гороскоп на завтра 11 ноября: Близнецам – незабываемая встреча, Стрельцам – судьбоносный поворотГороскоп на завтра 11 ноября: Близнецам – незабываемая встреча, Стрельцам – судьбоносный поворот "Ошибка, мы лоханулись": Комаровский объяснил, почему разочаровался в Зеленском"Ошибка, мы лоханулись": Комаровский объяснил, почему разочаровался в Зеленском Зеленский созывает срочное заседание СНБОЗеленский созывает срочное заседание СНБО
19:42

11.11 - зеркальная дата, когда исполняются желания и привлекаются деньги

19:38

"Еще один украинец!" Амадор Лопес получил украинское гражданствоВидео

19:34

В Украину несется снегопад и резкое похолоданиеВидео

19:34

Как правильно хранить мед, чтобы он сохранил свою пользу - действенные способы

19:27

Над детьми с недостатками здоровья годами издевались в детсаду Черкасс

Реклама
19:20

В Одессе вспыхнуло общежитие, беременную долго не могли эвакуировать

19:20

Юрий Романенко. Германия предлагает Украине забрать мигрантов из Беларуси: что делатьВидеоблоги

19:09

Гороскоп на завтра 11 ноября: Близнецам – незабываемая встреча, Стрельцам – судьбоносный поворотВидео

19:08

Приметы на 11 ноября: что нельзя делать в день Анастасии и как не попасть в бедуВидео

19:02

Ковидная амнистия: почему она вряд ли сработает в Украинемнение

18:43

Россия устроила демарш на заседании ТКГВидео

18:26

Танцы со звездами 8 сезон 11 эфир: Каднай станцует с Ямой, а Дикусар - с Чмерковским

18:05

"Пусть берут к себе – домой или в Бундестаг": Данилов жестко ответил ФРГ на инициативу по мигрантамВидео

18:00

Угроза атаки мигрантов на границе Украины: Данилов предупредил об ответном ударе КиеваВидео

17:56

В Беларуси назвали Крым "российской территорией": в МИД Украины незамедлительно ответили

17:35

Украина готовится к возможному приходу иракских беженцев: в МВД раскрыли подробности

17:31

В СНБО рассказали об "энергетическом терроризме" со стороны РоссииВидео

17:24

Бельгийская принцесса примет участие в Танцах со звездами

17:18

Врач рассказал, почему падают в обморок и поднимается температура после вакцинации

17:06

СНБО утвердил новые санкции против россиянВидео

Реклама
16:56

Более 180 гривен за кг: в Украине взлетели цены на самый популярный продукт украинцевВидео

16:39

Психолог раскрыла секреты развития хорошей самооценки и любви к себе

16:35

Газовый кризис в Европе и топливо в ПХГ: Газпром максимально взвинтил прокачку газа через УкраинуВидео

16:25

В Украине взлетит тариф на передачу электроэнергии: когда и на сколькоВидео

16:21

"Будущие маньяки и насильники": психолог объяснила, почему в Украине процветает детская жестокость

16:01

Главные модные тенденции зима 2021-2022: как одеваться в мороз и стужу тепло и красивоФотоВидео

15:55

Брата покойного мэра Кривого Рога обнаружили мертвымВидео

15:38

В Кабмине рассказали, что будет с тарифами на "коммуналку" до окончания холодовВидео

15:28

Донецкий палач попал в застенки Изоляции: Куликовский дал первый комментарийВидео

15:15

Перепутали: украинке вкололи не ту вакцину от коронавируса

15:09

В СНБО заявили о военном давлении на Украину со стороны РоссииВидео

14:50

Тина Кароль враскоряку просунула голову между ног

14:49

Рождественский пост 2021: когда начинается, сколько дней продлится и что категорически нельзя делать

14:32

Ад в Донецке: бывший пленный Изоляции рассказал о зверствах головореза из "ДНР"Видео

14:18

Меркель попросила Путина повлиять на Беларусь из-за ситуации с мигрантамиВидео

14:17

Через два года УЗ в рамках "Большой стройки" изменится до неузнаваемости – министр

14:15

Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерамВидео актуально

14:07

Создатель фейковой Дии стал советником в Минцифре

14:01

Вакцинация 40% украинцев и 1,5 миллиона прививок в неделю: в Кабмине объявили о планах по прививкамВидео

13:55

Тарифы на коммуналку взлетели: за что украинцы заплатят большеВидео

Реклама
13:49

Самая вкусная закуска на Новый год 2022 в тарталетках: готовить 10 минут

13:43

В НАН заявили, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, но количество смертей еще будет растиВидео

13:26

Скуют морозы, повалит снег: украинцев предупредили о мощном антициклонеВидео

13:15

В Бундестаге предлагают направить беженцев из Беларуси в Украину

13:09

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

13:06

В Украине могут ввести обязательное экологическое страхование

13:04

"Большая стройка" Зеленского стартует на Укрзализныце

12:47

Лучший результат Украины за 10 лет: школьница из Киева стала лучшим мозговедом планеты

12:45

Аферы с декларациями: десятки украинцев "поставили подписи" у врачей после свой смертиВидео

12:43

Названы  5 самых опасных дней ноября, которые могут навлечь непрятности, как защититься

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять