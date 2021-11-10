В Одессе вспыхнуло общежитие, беременную долго не могли эвакуировать

В Одессе пожар в общежитии

В Одессе вспыхнул масштабный пожар в Государственного университета интеллектуальных технологий и связи. Несколько человек пострадали, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 15:34. К ликвидации огня были привлечены 14 единиц техники и 48 спасателей.

Отмечается, что возгорание произошло на седьмом этаже в одной из жилых комнат.

Всего пожарные эвакуировали 37 человек.

"Сложной задачей была эвакуация беременной женщины, которая побоялась спуститься с 9 этажа по автолестнице. Спасатели помогли ей добраться до безопасного места по лестничной клетке", - добавляет пресс-служба.

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Уже в 16:15 пожар был ликвидирован.

Согласно данным другого СМИ Рупор Одессы, двое эвакуированных обратились за медицинской помощью в результате отравления продуктами горения.

Напомним, 29 октября на Закарпатье трагически погибли бабушка и ее четырехлетний внук. Они заживо сгорели в собственном доме.

Также в ночь на пятницу, 29 октября, в одной из многоэтажек Днепра вспыхнул пожар. Жителей 16-этажного дома спасла кошка Моня. Она своим мяуканьем разбудила хозяев, и те учуяли запах дыма. Однако всем спастись не удалось. В результате пожара погибли близнецы одной из квартир, тела которых опознали соседи.