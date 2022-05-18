В них верят даже богачи: 5 привычек, чтобы привлечь деньги и большое богатство

Денежные приметы / pixabay

Каждый из нас хочет сделать свою жизнь лучше и прилагает все усилия, чтобы стать успешнее.

Чтобы ваши накопления приумножались и был приятный денежный доход, возьмите на заметку несколько правил.

Верните все долги и закройте важные финансовые вопросы. Тогда в вашей жизни будут удача и вы заметите, как финансовое состояние начнет улучшаться.

Получили аванс, зарплату, вернули долг обязательно принесите все деньги домой и не расставайтесь с ними сутки. Только что полученные купюры должны как минимум ночь пробыть в доме, чтобы зарядить вашу ауру денежной энергетикой. Спрятать их необходимо в тайном месте, желательно там, где вы прячете все драгоценные вещи.

Многие богатые люди верят, что денежные купюры необходимо хранить в портмоне, причем лицом к себе. Деньги нельзя сворачивать, сгибать, комкать, рвать и перекладывать с места на место.

У каждого человека есть любимое число. Купюра или монета может принести вам удачу и стать денежным талисманом. Хранить такую вещь нужно непосредственно рядом с деньгами, периодически доставая ее, чтобы обновить или очистить энергетику.

Богачи никогда не складывают деньги в пачку и не перевязывают их резинками. Согласно старинному поверью, такие деньги рассорятся и бросят вас. У каждой денежки должна быть своя пара.

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