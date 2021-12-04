В Нежине произошла трагедия: мусоровоз сбил маленькую девочку

В Нежине мусоровоз сбил девочку / Нацполиция

В городе Нежин Черниговской области мусоровоз насмерть сбил шестилетнюю девочку. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщила пресс-служба полиции области.

"Сегодня около 15 часов в полицию поступило сообщение, что у остановки общественного транспорта в Нежине мусоровоз сбил ребенка. От полученных телесных повреждений 6-летняя девочка погибла", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ребенок с матерью выбросили мусор в контейнер и шли в сторону остановки. В это же время с той площадки отъезжал мусоровоз, который, вероятно, и задел ребенка.

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На месте происшествия работала группа реагирования патрульной полиции и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта Нежинского райотдела полиции. Водитель в возрасте 53 лет задержан, с ним проводят первоочередные следственные действия.

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По факту гибели ребенка открыто производство. Досудебное расследование продолжается.

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