В невероятной пользе чеснока есть подвох: кому его есть опасно

Кому опасно есть чеснок / скриншот, pixabay.com

В народной медицине чеснок считается эффективным средством для укрепления иммунитета в период всплеска вирусных инфекций, но лечебные свойства этого растения вызывают споры среди врачей.

Эксперты говорят, что употребление его в небольшом количестве в любом случае полезно для здоровья.

В чем польза чеснока

Чеснок обладает свойством понижать давление и минимизировать нагрузку на сердце. Также этот овощ способен понижать "вредный" холестерин, который провоцирует образование атеросклеротических бляшек. Также компоненты активного вещества аллицина вступают в реакцию с красными кровяными клетками, образуя сероводород.

В чесноке содержатся и фитонциды – летучие вещества, которые выделяют растения. Они подавляют рост бактерий и вирусов, грибов. Фитонциды не только убивают простейших, но и стимулируют рост других микроорганизмов, которые являются антагонистами вредоносных форм. Это помогает бороться и с паразитами в кишечнике.

Чеснок обладает антиоксидантными свойствами. Вещество начинает образовываться через какое-то время при механическом повреждении клеток растения – при давлении, нарезании чеснока.

Поэтому, чтобы получить максимум пользы из этого растения, зубчик надо измельчить и оставить его полежать минут на 10-15. За это время аллицин успеет образоваться, и чеснок можно использовать для приготовления блюд.

В чем вред чеснока

Чеснок – достаточно агрессивный продукт. Много чеснока есть нельзя, тем более на голодный желудок. Он вызывает активное выделение желудочного сока, а без пищи это вредно для слизистой.

Кому нельзя есть чеснок

Диетолог Анна Ивашкевич говорит, что при некоторых заболеваниях чеснок может причинить серьезный вред.

"Противопоказан чеснок людям с открытыми язвами желудка. Еще его нельзя есть людям с гастритом, который находится не в ремиссии, а в активной стадии, сырой чеснок тоже противопоказан. Если человек с подобной проблемой все-таки съест чеснок, то получит боль и дискомфорт в желудке", – уточнила Анна Ивашкевич.

Она не советует злоупотреблять чесноком и тем людям, которые не имеют заболеваний желудочно-кишечного тракта.

"Если нет проблем с желудком, с кишечником, нет дискомфорта от употребления чеснока, то его можно есть. В день это будет пара долек. Но если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то даже такое количество – это много", – пояснила эксперт.

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