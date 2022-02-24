В НАТО призвали Россию немедленно прекратить военные действия и вывести войска

НАТО сделало заявление по ситуации в Украине.
Североатлантический альянс призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить военные действия и вывести войска с территории Украины.
В НАТО подчеркивают, что вторжение России – это грубое нарушение международного права, которое противоречит противоречит Уставу ООН, хельсинкскому Заключительному акту, Парижской хартии, Будапештскому меморандуму и акту Россия-НАТО.
В альянсе отметили, что высшее руководство РФ должно понести ответственность за вторжение в Украину.
"Россия заплатит очень высокую экономическую и политическую цену", - отмечается в сообщении.
В альянсе подчеркнули, что действия России представляют серьезную угрозу североатлантической безопасности. НАТО предпримет дополнительные шаги по обеспечению безопасности своих союзников.
Напомним, утром 24 февраля после заявления президента РФ Владимира Путина о проведении "специальной военной операции" Россия осуществила акт агрессии против Украины.
Позже президент Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.
Читайте также:
- "Наваляли хорошо, Киев надежно защищен": Арестович назвал самые опасные направления вторжения России
- В Киеве и под столицей, в Харькове прогремели взрывы
- "РФ отбросило в прошлое на много лет": Рубль рухнул, на российских биржах - паника
- Украинская армия отбила атаку на остров Змеиный – Генштаб