В НАТО призвали Россию немедленно прекратить военные действия и вывести войска

НАТО / Reuters

Североатлантический альянс призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить военные действия и вывести войска с территории Украины.

В НАТО подчеркивают, что вторжение России – это грубое нарушение международного права, которое противоречит противоречит Уставу ООН, хельсинкскому Заключительному акту, Парижской хартии, Будапештскому меморандуму и акту Россия-НАТО.

В альянсе отметили, что высшее руководство РФ должно понести ответственность за вторжение в Украину.

"Россия заплатит очень высокую экономическую и политическую цену", - отмечается в сообщении.

В альянсе подчеркнули, что действия России представляют серьезную угрозу североатлантической безопасности. НАТО предпримет дополнительные шаги по обеспечению безопасности своих союзников.

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Напомним, утром 24 февраля после заявления президента РФ Владимира Путина о проведении "специальной военной операции" Россия осуществила акт агрессии против Украины.

Позже президент Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

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