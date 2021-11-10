В НАН заявили, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, но количество смертей еще будет расти

В НАН спрогнозировали распространение коронавируса / УНИАН

Пик пятой волны пандемии коронавируса в Украине пройден. На это указывает снижение количества новых заражений, заявляют ученые Национальной академии наук в своем исследовании.

Ученые допустили, что в последние две недели в Украине пройден пик по количеству новых заболеваний коронавирусом. Как говорится в сообщении, на это указывает динамика числа положительных ПЦР-тестов. За последние 10 дней они снизились на 15%.

"Увеличение задержек в регистрации новых случаев привело к сглаживанию формы пика новых обнаружений (см. рисунок ниже), но ожидается начало снижения в течение одной недели",– отмечается в прогнозе.

При этом в НАН считают, что пиковая смертность от последствий коронавируса и занятость больниц еще не пройдена. Рост летальных исходов может продолжиться еще около недели.

Статистика по коронавирусу / Фото: НАН Украины

Актуальная заболеваемость коронавирусом

В Украине показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 достигают максимальных показателей.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 5 696 людей с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 816 пациентов.

Напомним, 4 октября главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что пика заболеваемости коронавирусом в Украине следует ожидать в ближайшие две-три недели. До этого эпидемиолог Екатерина Сояк заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается к середине ноября. Уровень заболеваемости продолжает расти. Ситуация не стабилизируется.

По состоянию на сегодня в красной зоне карантина находятся 15 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черниговская.